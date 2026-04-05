Mais de 200 kg de carne bovina sem inspeção são apreendidos

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As carnes foram destruídas - Foto: Reprodução/FMS

A Gerência de Vigilância Sanitária (Gevisa), da Fundação Municipal de Saúde (FMS), apreendeu, neste sábado, 4, mais de 200 kg de carne bovina sem inspeção sanitária em estabelecimentos de Teresina, no Piauí.

Durante a fiscalização, foram retirados de circulação quatro quartos bovinos, totalizando cerca de 230 kg, que não apresentavam carimbo de inspeção, indicando origem irregular.

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Segundo informações da Gevisa, a ação é parte das fiscalizações rotineiras, intensificadas após a paralisação dos estabelecimentos de abate sob Serviço de Inspeção, na sexta-feira, 3. A medida aumentou o risco de circulação de carne clandestina.

A Gevisa reforçou que carnes sem procedência representam risco à saúde pública, pois não há garantias sobre condições de higiene e manejo durante abate, transporte e processamento. Todos os produtos apreendidos foram destruídos. As informações são do G1.