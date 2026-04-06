ESCÂNDALO NA SAÚDE
Ex-diretor de hospital baiano é preso pela PRF com canetas emagrecedoras, MacBooks e drogas
Profissional é lotado no Hospital de Conceição do Almeida, no Recôncavo Baiano
Por Rodrigo Tardio
Siga o A TARDE no Google
Um médico de 44 anos, identificado como Alfredo Jorge Antônio Júnior, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite da última sexta-feira, 3, em Montes Claros (MG).
O profissional, que atua no Hospital Municipal de Conceição do Almeida, recôncavo baiano, transportava, de acordo com os agentes, uma carga ilegal de eletrônicos e substâncias controladas.
Itens apreendidos
Durante a abordagem, os policiais encontraram diversos produtos sem nota fiscal e medicamentos sem regulamentação. São eles:
- 33 aparelhos celulares
- 5 computadores do tipo MacBooks
- 25 unidades de tirzepatida (canetas emagrecedoras)
- 3 unidades de retatrutide
- 10 frascos de anabolizantes
Leia Também:
Investigação e indiciamento
Além do flagrante em Minas Gerais, a reportagem recebeu denúncia que o médico é suspeito de comercializar e aplicar frações das canetas emagrecedoras dentro da própria unidade pública.
A Polícia Federal advertiu que os medicamentos apreendidos são de origem irregular e representam uma ameaça à saúde pública, uma vez que os laboratórios fabricantes não possuem permissão para atuar em território nacional.
O médico foi indiciado pelos crimes de descaminho e falsificação, corrupção ou adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.
Influência
O caso ganha contornos complexos devido à forte influência da família do médico na administração da saúde em Conceição do Almeida:
- Alfredo já ocupou o cargo de diretor do Hospital Municipal de Conceição do Almeida.
- A atual diretora da unidade é a esposa do investigado.
- Irmão e outros parentes de Alfredo também integram o corpo médico e administrativo do hospital.
O médico permanece à disposição da Justiça e o caso segue sob investigação da Polícia Federal para apurar o alcance do esquema de venda de medicamentos irregulares e possíveis irregularidades na gestão hospitalar.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes