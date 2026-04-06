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ESCÂNDALO NA SAÚDE

Ex-diretor de hospital baiano é preso pela PRF com canetas emagrecedoras, MacBooks e drogas

Profissional é lotado no Hospital de Conceição do Almeida, no Recôncavo Baiano

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

06/04/2026 - 7:46 h | Atualizada em 06/04/2026 - 7:59

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Flagrante foi feito pela PRF em Montes Claros, Minas Gerais
Flagrante foi feito pela PRF em Montes Claros, Minas Gerais -

Um médico de 44 anos, identificado como Alfredo Jorge Antônio Júnior, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite da última sexta-feira, 3, em Montes Claros (MG).

O profissional, que atua no Hospital Municipal de Conceição do Almeida, recôncavo baiano, transportava, de acordo com os agentes, uma carga ilegal de eletrônicos e substâncias controladas.

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Itens apreendidos

Durante a abordagem, os policiais encontraram diversos produtos sem nota fiscal e medicamentos sem regulamentação. São eles:

  • 33 aparelhos celulares
  • 5 computadores do tipo MacBooks
  • 25 unidades de tirzepatida (canetas emagrecedoras)
  • 3 unidades de retatrutide
  • 10 frascos de anabolizantes

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Investigação e indiciamento

Além do flagrante em Minas Gerais, a reportagem recebeu denúncia que o médico é suspeito de comercializar e aplicar frações das canetas emagrecedoras dentro da própria unidade pública.

A Polícia Federal advertiu que os medicamentos apreendidos são de origem irregular e representam uma ameaça à saúde pública, uma vez que os laboratórios fabricantes não possuem permissão para atuar em território nacional.

O médico foi indiciado pelos crimes de descaminho e falsificação, corrupção ou adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.

Alfredo transportava carga ilegal de eletrônicos e substâncias controladas
Alfredo transportava carga ilegal de eletrônicos e substâncias controladas | Foto: Cidadão Repórter

Influência

O caso ganha contornos complexos devido à forte influência da família do médico na administração da saúde em Conceição do Almeida:

  • Alfredo já ocupou o cargo de diretor do Hospital Municipal de Conceição do Almeida.
  • A atual diretora da unidade é a esposa do investigado.
  • Irmão e outros parentes de Alfredo também integram o corpo médico e administrativo do hospital.

O médico permanece à disposição da Justiça e o caso segue sob investigação da Polícia Federal para apurar o alcance do esquema de venda de medicamentos irregulares e possíveis irregularidades na gestão hospitalar.

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Tags:

carga ilegal de eletrônicos Cidadão Repórter prisão de médico substâncias controladas

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