EDUCAÇÃO
MEC Livros cresce no Brasil; veja como acessar o app
Bahia está entre os estados com mais leitores na plataforma
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Lançado há apenas uma semana, o MEC Livros, plataforma digital gratuita do Ministério da Educação (MEC), já soma mais de 122 mil empréstimos ativos e alcançou 291,6 mil usuários em todo o país.
Segundo dados do MEC, São Paulo lidera o ranking nacional, com 10.045 leitores ativos e 5.366 livros lidos. Na sequência aparecem Minas Gerais (4.518 leitores e 2.382 livros), Rio de Janeiro (4.485 leitores e 2.434 livros), Ceará (3.259 leitores e 1.887 livros) e Bahia, que já registra 3.171 leitores e 1.783 obras acessadas.
Livros mais lidos
Entre os títulos mais procurados pelos leitores está A Cabeça do Santo, da jornalista e escritora brasileira Socorro Acioli. A obra foi desenvolvida em uma oficina de Gabriel García Márquez, colombiano que venceu o Nobel da Literatura em 1982, e conta a história de um jovem que descobre possuir o dom de ouvir as preces de mulheres para Santo Antônio.
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Também aparecem entre os mais lidos os títulos: Sem Despedidas e A Vegetariana, ambos de Han Kang; Noites Brancas, de Fiódor Dostoiévski; Crime e Castigo, também de Dostoiévski.
Como acessar os livros gratuitos
Os interessados podem acessar o acervo do MEC Livros pelo site ou aplicativo da plataforma. Para utilizar o serviço, é necessário possuir uma conta Gov.br.
Na página inicial, o usuário já encontra sugestões organizadas em categorias como “Em alta”, “Best-sellers” e “Autores clássicos brasileiros”.
Para fazer o empréstimo, basta clicar na capa do livro desejado, acessar a opção “Mais informações” para ver o resumo da obra e, em seguida, selecionar o botão “Emprestar e ler”. Após esse processo, o livro já fica disponível para leitura digital.
Prazo de empréstimo
Atualmente, cada obra pode ser emprestada por até 14 dias. Após esse período, o usuário pode renovar o empréstimo pelo mesmo prazo ou devolver o livro.
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De acordo com o MEC, está em andamento a implementação de melhorias que permitirão a devolução a qualquer tempo, além da possibilidade de habilitar essa função a partir de 90% da leitura, ampliando a autonomia do usuário na gestão dos empréstimos.
O que é MEC Livros
A plataforma MEC Livros foi criada para democratizar o acesso à leitura, oferecer livros que contribuam para a aprendizagem e formação de estudantes, difundir o patrimônio literário, incentivar o hábito de leitura, modernizar o ensino e promover a integração de novas tecnologias na educação.
Para ampliar o acervo, o MEC firmou parceria com a Fundação Biblioteca Nacional e está em tratativas com instituições, como a Academia Brasileira de Letras (ABL), a Edições Câmara, o Instituto Mojo e a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).
O App foi organizado a partir de critérios que valorizam a diversidade literária, cultural e linguística e conta com uma série de ferramentas voltadas à experiência do usuário, como integração com o Gov.br, personalização de leitura e notificações automatizadas.
A plataforma também tem foco na acessibilidade, com opções de ajuste de fonte e contraste, suporte para pessoas com dislexia e compatibilidade com leitores de tela.
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