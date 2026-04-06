EDUCAÇÃO
Livro grátis: MEC lança biblioteca online com acesso em todo o país
Plataforma surge como uma alternativa para ampliar o acesso aos livros no Brasil
Por Isabela Cardoso
Siga o A TARDE no Google
O Ministério da Educação lançou o MEC Livros, uma plataforma digital gratuita que permite o acesso a milhares de obras literárias pela internet. O serviço pode ser utilizado por qualquer pessoa no Brasil, sem custo, desde que tenha acesso a um dispositivo conectado.
A proposta é simples: ampliar o acesso à leitura. Com a ferramenta, não é necessário ir a uma biblioteca física ou comprar livros. Todo o conteúdo está disponível de forma online, podendo ser acessado de qualquer lugar do país.
Como acessar a plataforma
Para usar o MEC Livros, o usuário precisa apenas:
- Ter acesso à internet
- Utilizar um celular, tablet ou computador
- Fazer login com a conta gov.br
Após o login, o acesso aos livros é liberado imediatamente, sem cobrança ou necessidade de assinatura.
O que é possível encontrar
A plataforma reúne cerca de 8 mil títulos, incluindo:
- Livros clássicos em domínio público
- Obras nacionais e internacionais
- Títulos mais recentes do mercado editorial
A leitura é feita diretamente na tela, sem necessidade de download obrigatório.
Leia Também:
Para quem é o MEC Livros
O serviço é aberto ao público em geral. Pode ser utilizado por:
- Estudantes
- Professores
- Leitores iniciantes
- Qualquer pessoa interessada em leitura
Como é totalmente online, o acesso não depende da cidade ou da existência de bibliotecas próximas. Basta estar conectado à internet.
Recursos da plataforma
O MEC Livros também oferece ferramentas para facilitar o uso:
- Sugestões de leitura com base no perfil do usuário
- Ajustes de leitura para pessoas com dislexia
- Compatibilidade com leitores de tela
- Histórico de leitura integrado à conta gov.br
Por que a iniciativa é importante
A plataforma surge como uma alternativa para ampliar o acesso aos livros no Brasil, especialmente em locais onde o acesso físico é limitado.
Com funcionamento simples e gratuito, o MEC Livros permite que qualquer pessoa leia sem custo, a qualquer momento e de qualquer lugar do país.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes