Livro grátis: MEC lança biblioteca online com acesso em todo o país

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A leitura é feita diretamente na tela, sem necessidade de download obrigatório - Foto: Reprodução | MEC Livros

O Ministério da Educação lançou o MEC Livros, uma plataforma digital gratuita que permite o acesso a milhares de obras literárias pela internet. O serviço pode ser utilizado por qualquer pessoa no Brasil, sem custo, desde que tenha acesso a um dispositivo conectado.

A proposta é simples: ampliar o acesso à leitura. Com a ferramenta, não é necessário ir a uma biblioteca física ou comprar livros. Todo o conteúdo está disponível de forma online, podendo ser acessado de qualquer lugar do país.

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Como acessar a plataforma

Para usar o MEC Livros, o usuário precisa apenas:

Ter acesso à internet

Utilizar um celular, tablet ou computador

Fazer login com a conta gov.br

Após o login, o acesso aos livros é liberado imediatamente, sem cobrança ou necessidade de assinatura.

O que é possível encontrar

A plataforma reúne cerca de 8 mil títulos, incluindo:

Livros clássicos em domínio público

Obras nacionais e internacionais

Títulos mais recentes do mercado editorial

A leitura é feita diretamente na tela, sem necessidade de download obrigatório.

Para quem é o MEC Livros

O serviço é aberto ao público em geral. Pode ser utilizado por:

Estudantes

Professores

Leitores iniciantes

Qualquer pessoa interessada em leitura

Como é totalmente online, o acesso não depende da cidade ou da existência de bibliotecas próximas. Basta estar conectado à internet.

Recursos da plataforma

O MEC Livros também oferece ferramentas para facilitar o uso:

Sugestões de leitura com base no perfil do usuário

Ajustes de leitura para pessoas com dislexia

Compatibilidade com leitores de tela

Histórico de leitura integrado à conta gov.br

Por que a iniciativa é importante

A plataforma surge como uma alternativa para ampliar o acesso aos livros no Brasil, especialmente em locais onde o acesso físico é limitado.

Com funcionamento simples e gratuito, o MEC Livros permite que qualquer pessoa leia sem custo, a qualquer momento e de qualquer lugar do país.