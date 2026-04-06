EDUCAÇÃO
Vitória da Conquista melhora índice educacional e se destaca na Bahia
Resultado reforça impacto das políticas públicas na educação
Por Redação
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De acordo com dados mais recentes do Indicador de Criança Alfabetizada (ICA 2025), ligado ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a rede municipal de ensino de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, alcançou 62% de crianças alfabetizadas na idade certa - índice acima da meta prevista, que era de 58%.
Para os próximos anos, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) afirmou que a prioridade será:
- Ampliar os investimentos em formação continuada de professores;
- Fortalecer o monitoramento pedagógico;
- Utilizar dados educacionais de forma estratégica;
- Intensificar a Busca Ativa Escolar - estratégia que visa identificar e reintegrar estudantes fora da sala de aula.
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A prefeita Sheila Lemos (União Brasil) destacou que, apesar dos resultados positivos, o compromisso da gestão é avançar ainda mais.
“É com grande satisfação que vemos Vitória da Conquista avançando com resultados concretos, se destacando e superando metas, inclusive em comparação a outras grandes cidades. Isso é fruto de um trabalho sério, planejado e comprometido com a educação pública. Ainda assim, temos plena consciência de que nossa missão só estará cumprida quando alcançarmos 100% de alfabetização”, afirmou.
A chefe do poder executivo municipal também ressaltou que alfabetizar na idade certa significa ampliar oportunidades sociais.
“Garantir que cada criança aprenda a ler e escrever na idade certa é assegurar mais dignidade, mais oportunidades e um futuro mais justo para as nossas crianças e para toda a nossa população”, completou.
O secretário municipal de Educação, Edgard Larry, atribuiu o resultado ao esforço coletivo das equipes escolares.
“O resultado é fruto de uma mobilização conjunta de toda a Rede Municipal de Ensino, com um trabalho colaborativo, da escuta atenta às realidades escolares e da valorização das práticas que realmente fazem a diferença no aprendizado dos nossos alunos”, destacou.
Reconhecimento nacional reforça avanço educacional
Além do crescimento no indicador, Vitória da Conquista também recebeu reconhecimento nacional ao conquistar o Selo Prata do Compromisso Nacional com a Alfabetização 2025, concedido pelo Ministério da Educação (MEC) às redes de ensino que demonstram evolução consistente na alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental.
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A certificação foi entregue em março de 2025, em Brasília, e considerou critérios como:
- Qualidade da gestão educacional;
- Governança das políticas públicas;
- Formação de professores;
- Acompanhamento da aprendizagem;
- Implementação de ações estruturantes.
O reconhecimento também destacou o trabalho conjunto de professores, gestores escolares, coordenadores pedagógicos e equipes técnicas da educação.
No cenário nacional, entre redes estaduais e municipais, 2.285 receberam o Selo Ouro; 1.896 conquistaram o Selo Prata; e 547 foram reconhecidas com o Selo Bronze.
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