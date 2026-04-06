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EDUCAÇÃO

Vitória da Conquista melhora índice educacional e se destaca na Bahia

Resultado reforça impacto das políticas públicas na educação

Redação

Por Redação

06/04/2026 - 11:43 h

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Estudantes da rede municipal de Vitória da Conquista
Estudantes da rede municipal de Vitória da Conquista -

De acordo com dados mais recentes do Indicador de Criança Alfabetizada (ICA 2025), ligado ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a rede municipal de ensino de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, alcançou 62% de crianças alfabetizadas na idade certa - índice acima da meta prevista, que era de 58%.

Para os próximos anos, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) afirmou que a prioridade será:

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  • Ampliar os investimentos em formação continuada de professores;
  • Fortalecer o monitoramento pedagógico;
  • Utilizar dados educacionais de forma estratégica;
  • Intensificar a Busca Ativa Escolar - estratégia que visa identificar e reintegrar estudantes fora da sala de aula.

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A prefeita Sheila Lemos (União Brasil) destacou que, apesar dos resultados positivos, o compromisso da gestão é avançar ainda mais.

“É com grande satisfação que vemos Vitória da Conquista avançando com resultados concretos, se destacando e superando metas, inclusive em comparação a outras grandes cidades. Isso é fruto de um trabalho sério, planejado e comprometido com a educação pública. Ainda assim, temos plena consciência de que nossa missão só estará cumprida quando alcançarmos 100% de alfabetização”, afirmou.

A chefe do poder executivo municipal também ressaltou que alfabetizar na idade certa significa ampliar oportunidades sociais.

“Garantir que cada criança aprenda a ler e escrever na idade certa é assegurar mais dignidade, mais oportunidades e um futuro mais justo para as nossas crianças e para toda a nossa população”, completou.

O secretário municipal de Educação, Edgard Larry, atribuiu o resultado ao esforço coletivo das equipes escolares.

“O resultado é fruto de uma mobilização conjunta de toda a Rede Municipal de Ensino, com um trabalho colaborativo, da escuta atenta às realidades escolares e da valorização das práticas que realmente fazem a diferença no aprendizado dos nossos alunos”, destacou.

Reconhecimento nacional reforça avanço educacional

Além do crescimento no indicador, Vitória da Conquista também recebeu reconhecimento nacional ao conquistar o Selo Prata do Compromisso Nacional com a Alfabetização 2025, concedido pelo Ministério da Educação (MEC) às redes de ensino que demonstram evolução consistente na alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental.

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A certificação foi entregue em março de 2025, em Brasília, e considerou critérios como:

  • Qualidade da gestão educacional;
  • Governança das políticas públicas;
  • Formação de professores;
  • Acompanhamento da aprendizagem;
  • Implementação de ações estruturantes.

O reconhecimento também destacou o trabalho conjunto de professores, gestores escolares, coordenadores pedagógicos e equipes técnicas da educação.

No cenário nacional, entre redes estaduais e municipais, 2.285 receberam o Selo Ouro; 1.896 conquistaram o Selo Prata; e 547 foram reconhecidas com o Selo Bronze.

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Bahia Educação vitória da conquista

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