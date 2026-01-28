Conquista anuncia piso retroativo na abertura da Jornada Pedagógica

Jornada Pedagógica em Conquista - Foto: Divulgação/PMVC

A abertura oficial da Jornada Pedagógica 2026 de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi realizada nesta quarta-feira, 28, no Imperial Grand Hall. Com o tema “Por uma educação inclusiva: conectada com o futuro”, o evento reuniu cerca de três mil profissionais da educação da rede municipal, marcando o início do ano letivo em todas as unidades escolares.

Presente na cerimônia de abertura, a prefeita Sheila Lemos (União Brasil) destacou que a temática da Jornada reflete o compromisso e os desafios da gestão municipal na construção de um ensino acessível e alinhado às demandas do futuro. Na ocasião, a gestora relembrou a marca de 100 escolas revitalizadas desde 2021 - número alcançado em novembro de 2025 - e reforçou a continuidade do programa de requalificação da infraestrutura escolar.

Durante o evento, Sheila Lemos também anunciou a alteração da data-base para o pagamento do piso do magistério. A proposta será encaminhada à Câmara de Vereadores e passará a vigorar após aprovação e sanção.

“Estamos mudando a data-base dos professores para 1º de janeiro. Foi preciso coragem e organização orçamentária para tirar esse direito do papel e transformá-lo em realidade. Para que isso acontecesse, fizemos um trabalho intenso de planejamento. Iremos encaminhar o Projeto à Câmara Municipal, alterando a data de revisão para janeiro. Como a Câmara está em recesso, garantiremos o pagamento retroativo a 1º de janeiro. O valor que é de vocês por direito já será pago integralmente”, afirmou a prefeita, destacando que o diálogo com a categoria permanece aberto e permanente.

O secretário municipal de Educação, Edgard Larry, ressaltou a importância da Jornada Pedagógica como um momento de encontro, reflexão e integração entre os profissionais que atuam ao longo de todo o ano na formação dos estudantes conquistenses.

“É um evento que acontece todos os anos no início letivo e que este ano vem com o tema da educação inclusiva, conectada com o futuro. Vamos trabalhar durante todo ano a inclusão social, em todas as suas dimensões, na educação de Vitória da Conquista. Um momento muito especial, de celebração, reflexão e integração com todos os nossos professores e servidores”, disse.

Representando os alunos da rede municipal, o estudante Antony Bernardo Carvalho, de 7 anos, da Escola Municipal Maria Célia Ferraz, emocionou o público ao destacar a importância da educação em sua trajetória.

“Foi na escola que eu aprendi a ler e a escrever, e fiquei muito feliz. Consegui ler as histórias sozinho, entender e realizar as tarefas. Hoje estou aqui representando todos os alunos de Vitória da Conquista. Vim aqui para dizer a todos vocês, prefeita, secretário e professores, que eu tenho um sonho: quando eu crescer eu quero ser professor, ginasta ou youtuber. Quero conhecer novos lugares, viajar, poder conhecer o mundo. Tenho certeza que os meus colegas também têm sonhos e só vão conseguir realizá-los se forem ajudados por vocês. A educação transforma vidas e eu sou prova viva disso”.

Democracia e gestão escolar

A Jornada Pedagógica 2026 também foi marcada pela posse dos diretores e vice-diretores eleitos para o mandato de 2026–2028, além da entrega de premiações às escolas destaque no Selo Escola Transparente e no Sistema de Avaliação Baiano de Educação (Sabe).

A programação, que segue até sexta-feira, 30, contou ainda com apresentações artísticas de estudantes da rede municipal e o lançamento do Plano de Turismo Pedagógico, iniciativa da Coordenação Municipal de Turismo.