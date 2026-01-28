Menu
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Enem como certificado do ensino médio: entenda como funciona

Declaração do Inep antecipa entrada no ensino superior

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

28/01/2026 - 10:32 h

Estudantes da rede estadual da Bahia
Estudantes da rede estadual da Bahia

A partir desta sexta-feira, 30, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizará a declaração de atendimento às condições de certificação do ensino médio. O documento será publicado na Página do Participante e permitirá a pré-matrícula em instituições de educação superior para candidatos que buscam a certificação de conclusão do ensino médio por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

A declaração funciona como um comprovante temporário. Ela não substitui o certificado final, mas possibilita que o participante avance nas etapas iniciais de matrícula em instituições de educação superior, desde que respeitados os critérios e prazos definidos por cada instituição.

Pela primeira vez, a certificação do ensino médio obtida via Enem poderá ser utilizada já na edição subsequente dos processos seletivos do Ministério da Educação (MEC). A medida contempla programas como:

  • Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que já encerrou as inscrições;
  • Programa Universidade para Todos (Prouni), com prazo aberto até quinta-feira, 29;
  • Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), cujas inscrições ocorrem entre os dias 3 e 6 de fevereiro.

Quem pode obter a certificação do ensino médio pelo Enem

Segundo o MEC, para obter a certificação de conclusão do ensino médio pelo Enem é necessário:

  • Ter mais de 18 anos completos na data da prova;
  • Alcançar no mínimo 450 pontos em cada área do conhecimento;
  • Obter, pelo menos, 500 pontos na redação.

Certificação digital

A certificação digital de conclusão do ensino médio estará disponível a partir de 2 de março, por meio de um sistema que será disponibilizado no portal do Inep. A emissão oficial do certificado ficará a cargo dos institutos federais.

A novidade promete facilitar o acesso dos participantes ao documento, eliminando a necessidade de deslocamento até a instituição emissora e ampliando as chances de ingresso no ensino superior no mesmo ano da certificação.

x