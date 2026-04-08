Estudante baiana de 8 anos lança 2º livro e se destaca em feiras literárias

Luna Vasconcelos Ferreira é escritora mirim e já publicou dois livros - Foto: Divulgação

A imaginação, a sensibilidade e o amor pelos animais foram os ingredientes que deram origem ao novo livro “Lazú: O pássaro que não podia voar”, da escritora mirim Luna Vasconcelos Ferreira, de 8 anos. Moradora do município de Catu, no agreste baiano, a jovem autora apresenta em sua segunda obra uma história que mistura fantasia, aventura e conscientização ambiental.

Em entrevista à reportagem do Grupo A TARDE, Luna contou que a inspiração para a nova narrativa surgiu a partir de uma de suas leituras. Sem entregar os spoilers da fantasia, a obra acompanha a jornada do pequeno pássaro em meio a desafios, amizades e aventuras, sempre trazendo como pano de fundo uma reflexão importante sobre o respeito aos animais e à natureza.

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Lazú é aventureiro, corajoso, arteiro e destemido”, resume Luna ao descrever o protagonista da história. resume Luna ao descrever o protagonista da história.

O livro foi escrito com o apoio do pai, Elmo dos Santos Ferreira, professor de matemática, que explicou que a proposta da obra vai além do entretenimento infantil. Segundo ele, o objetivo é estimular o debate sobre a proteção dos animais, especialmente no ambiente escolar.

“A mensagem que queríamos passar, o livro deixa claro: a liberdade dos animais. Nós gostamos muito da liberdade. Estamos recebendo muitos depoimentos, e as escolas também podem adquirir o livro. Tem professores encomendando só para o trabalho mesmo com alunos. Luna já tem vários convites para visitar esses locais”, afirmou.

Apesar da pouca idade, Luna já começa a construir uma trajetória no meio literário. Ao lado do pai, ela já participou de eventos como a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, a Festa Literária Internacional de Cachoeira, a Feira Literária Catuense, a Feira Literária Professora Benedita Ricarda, além de podcasts e encontros com estudantes.

Luna e o pai Elmo autografando livros na Feira Literária Professora Benedita Ricarda | Foto: Divulgação

A expectativa da família é que, com maior apoio institucional e incentivo cultural, a jovem escritora possa ampliar ainda mais sua participação em eventos literários e incentivar outras crianças a desenvolver o hábito da leitura e da escrita.

“Esses eventos são custosos. Participamos da Bienal do Livro do Rio de Janeiro e queremos tentar expor na Bienal do Livro da Bahia. A gente quer fazer um chamamento ao pessoal, via município, com a própria prefeitura e secretaria municipal para que eles possam colar mais perto com a nossa causa”, ressaltou o pai.

Os interessados em conhecer os trabalhos de Luna podem encontrar os livros “Lazú: O pássaro que não podia voar” e “As viagens de Luna” na Amazon e na Editora Lúmen. Luna também compartilha conteúdos nas redes sociais junto com o pai, como no canal do YouTube Driblando a Matemática e no Instagram @prolunakids, onde mostram um pouco da rotina literária e educacional.

Ficha técnica