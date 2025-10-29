Conheça a história da escritora mirim que transforma viagens em histórias

Escritora mirim Luna Vasconcelos Ferreira - Foto: Divulgação

“Se a gente tá lendo tantos livros assim de outras pessoas, por que a gente não escreve o nosso?”. Foi com esse questionamento que Luna Vasconcelos Ferreira, de apenas oito anos, deu o primeiro passo para se tornar escritora. Ao lado do pai, Elmo dos Santos Ferreira, ela transformou as próprias experiências em páginas cheias de imaginação e aventuras, que podem ser encontradas no livro “As viagens de Luna”.

Filha de professores da área de exatas Daiane Vasconcelos Ferreira e Elmo, Luna é estudante do 2º ano do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Arlindo Ribeiro de Almeida, em Catu, no agreste baiano. Alegre e curiosa, ela adora brincar, andar de bicicleta, nadar, pintar e tem o hábito de ler antes de dormir. Foi justamente nesses momentos que as histórias do seu primeiro livro começaram a surgir.

“Toda noite eu lia um pouco de algum livro com meu pai”, contou Luna.

O livro nasceu das memórias das viagens da família por Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza e Rio de Janeiro. Cada capítulo é uma lembrança contada com uma pitada de humor - como a vez em que uma onda quase a levou na praia de Copacabana.

Luna autografando os livros "As viagens de Luna" | Foto: Divulgação

“Copacabana. E ainda não acabou. Em Copacabana nós fomos. Meu pai não entrou na água, mas eu e minha mãe entramos. Foi aquele desespero. A onda queria nos levar. Nós ficamos com medo e resolvemos nos afastar”, lembrou rindo, enquanto lia o trecho que está na íntegra no livro.

O pai, Elmo - que também é professor de matemática -, é parceiro de escrita e de sonhos. Ele conta que o projeto nasceu de forma natural, como um desdobramento das leituras diárias.

Luna ao lado do pai | Foto: Divulgação

“Ela estava evoluindo para caramba com as leituras que fazíamos constantemente à noite, e resolvemos escrever o nosso próprio livro. [...] A partir dessa escrita, a gente teve vivências que não imaginávamos ter”.

“Teve a Semana da Cultura Evangélica aqui em Catu, onde tivemos um momento de fala em um palco principal antes do cantor Thalles entrar, tivemos acesso ao camarim de Aline Barros, demos entrevistas para os canais de TV e rádio [...] e essas possibilidades de feiras [literárias]. Então, a leitura abriu algumas portas que a gente nem sabia que tinha”, acrescentou o pai.

Luna segue recebendo incentivo da família e já tem dois novos livros prontos: “Lazú, o pássaro que não podia voar”, que traz uma reflexão sobre a preservação ambiental, e “Novemática e Luna Kids”, que mistura matemática e fantasia. Ela e o pai também já pensam no próximo livro.

“Ela é muito fera na Bíblia, então estamos no meio de uma escrita de um livro evangélico, uma Bíblia para a criança. Já temos uns capítulos legais já montados”, afirmou o pai.

“O meu sonho é que outras crianças, quando lerem os nossos livros, sejam incentivadas a ler, a escrever para chegar em mais outras pessoas”, completou Luna.

Os interessados em conhecer as vivências e experiências da pequena escritora podem encontrar o livro “As viagens de Luna” na Amazon e na Editora Lumen. Além disso, Luna e o pai gravam vídeos para o YouTube, no canal Driblando a Matemática, e no Instagram @prolunakids.

A trajetória de Luna Vasconcelos só está começando. A partir desta quarta-feira, 29, Luna e o pai irão participar da 1ª Feira Literária Prof.ª Benedita Ricarda (FLIBENÉ), em Esplanada, na Bahia. A programação conta com exposição de livros e uma roda de conversa sobre inspirações, parte do processo de escrita e seus projetos futuros.

