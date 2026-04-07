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EDUCAÇÃO

Como ensinar IA? Planos de aula são liberados para escolas públicas da Bahia

Professores têm acesso a conteúdos prontos e formação sobre tecnologia

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

07/04/2026 - 13:00 h

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Evento de startup promovido pela Secti em 2025
Evento de startup promovido pela Secti em 2025 -

Pesquisadores baianos desenvolveram uma plataforma gratuita que disponibiliza planos de aula com slides e roteiros prontos para apoiar professores da educação básica no ensino de temas ligados à inteligência artificial. A iniciativa, chamada Rede Bah.IA, reúne sete módulos e 28 aulas que vão desde conceitos introdutórios de cultura digital até temas mais avançados como aprendizado de máquina, ética, impactos sociais, processamento de linguagem natural e visão computacional.

O projeto foi criado por pesquisadores de seis instituições de ensino superior da Bahia, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e tem coordenação geral da pesquisadora da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Tatiane Nogueira.

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O material pode ser acessado gratuitamente pela internet e foi pensado para ser utilizado por professores de diferentes disciplinas, mesmo aqueles que não têm formação na área de tecnologia. O conteúdo está disponível em: https://labia.ufba.br/bahia/rede-bahia.html.

Formação gratuita para professores

Como forma de orientar os educadores sobre como utilizar o material, a Rede Bah.IA também vai promover cinco webinários gratuitos e abertos ao público, realizados online entre abril e maio, sempre aos sábados pela manhã. O primeiro encontro começa neste sábado, 11, a partir das 9h.

Os webinários vão apresentar as diferentes formas de utilização do conteúdo, incluindo aplicações práticas, discussões sobre ética no uso da tecnologia e orientações sobre certificação e adesão à rede. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla (clique aqui).

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Segundo o secretário da Secti, Marcius Gomes, a proposta contribui para preparar estudantes e professores para os desafios do mundo digital.

“Com o projeto, a Bahia dá um passo ao disponibilizar, de forma gratuita e estruturada, um material de inteligência artificial voltado diretamente para os professores da educação básica. Estamos fortalecendo o letramento digital nas escolas e garantindo que docentes tenham acesso a conteúdos atualizados, que dialogam com os desafios contemporâneos. Essa iniciativa contribui para preparar nossos estudantes não apenas para o uso da tecnologia, mas para compreendê-la de forma crítica e consciente”, disse.

Para a pesquisadora Tatiane Rios, a ação representa um esforço coletivo de educadores na construção de soluções pedagógicas contextualizadas.

“A Rede Bah.IA é formada por um conjunto de professores que se reuniram para desenvolver um material de ensino sobre inteligência artificial, com foco em seus fundamentos. Trata-se de uma proposta de letramento em IA que pode ser integrada à curricularização do ensino. Na prática, isso permite que um professor, por exemplo, de matemática, utilize uma das aulas sobre IA e incorpore esse conteúdo à sua disciplina em sala de aula”, explicou.

Projeto reúne universidades baianas

A iniciativa também conta com coordenação de conteúdo, sob responsabilidade de Ricardo Araújo Rios; de armazenamento e portal, conduzida por Oberdan Rocha Pinheiro; e de disseminação, coordenada por Josemar Rodrigues de Souza. O projeto reúne representantes de diferentes instituições baianas, incluindo a própria Tatiane Nogueira (UFBA), Angelo Conrado (UEFS), Josemar Rodrigues (UNEB), Oberdan Rocha (SENAI/CIMATEC), Paulo Eduardo Ambrósio (UESC) e Geraldo Pereira (UESB).

Confira a programação dos webinários

Sábado (11/04 - 09h) – Lançamento oficial

  • Apresentação da Rede Bah.IA, objetivos, impacto e visão geral das trilhas;

Sábado (18/04 - 09h) – Sobre a trilha rápida

  • Foco em aplicações práticas e uso imediato em sala de aula;

Sábado (25/04 - 09h) – Sobre a trilha ética

  • Discussão sobre uso responsável, vieses e formação cidadã.;

Sábado (02/05 - 09h) – Sobre a trilha completa

  • Apresentação da jornada completa e das possibilidades de implementação;

Sábado (09/05 - 09h) – Relato dos webinários anteriores, encerramento e adesão à Rede

  • Orientações sobre certificação e próximos passos.

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Bahia Educação secti

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