Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Prefeitura de Salvador leva 10 mil alunos à Bienal do Livro Bahia

Estudantes receberão vale de R$ 40 e terão acesso à programação literária

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

08/04/2026 - 15:33 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Prefeitura de Salvador leva 10 mil alunos à Bienal do Livro Bahia
Prefeitura de Salvador leva 10 mil alunos à Bienal do Livro Bahia -

Na próxima quarta-feira, 15, cerca de 10 mil estudantes da rede municipal de ensino de Salvador terão a oportunidade de vivenciar uma imersão cultural durante a Bienal do Livro da Bahia 2026, realizada no Centro de Convenções Salvador, na orla da Boca do Rio.

Como forma de incentivar a autonomia dos alunos e estimular o hábito da leitura, cada estudante receberá um vale-livro no valor de R$ 40 para a compra de obras no evento. A iniciativa busca ampliar o acesso à literatura e fortalecer a formação de novos leitores.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Como ensinar IA? Planos de aula são liberados para escolas públicas da Bahia
Livro grátis: MEC lança biblioteca online com acesso em todo o país
De creches a universidade: governo Lula libera R$ 18,2 milhões para educação na Bahia

O evento, realizado a cada dois anos, conta com um sistema de revezamento organizado pela Secretaria Municipal da Educação (Smed), garantindo que diferentes grupos de estudantes possam participar de cada edição.

Segundo a Prefeitura de Salvador, a maioria dos alunos que participará da ação neste ano nunca esteve em um evento literário desse porte.

"A participação dos estudantes da rede municipal de Salvador na Bienal do Livro representa muito mais do que uma visita a um grande evento cultural; trata-se de uma experiência pedagógica transformadora, capaz de fortalecer o vínculo das crianças, adolescentes e jovens com a leitura, a imaginação e o conhecimento", disse a assessora para Políticas Transversais e para as Relações Étnico-Raciais da rede municipal de ensino, Daniela da Hora.

Educação e acesso à cultura

Reconhecida como o principal evento de literatura, cultura e entretenimento do Nordeste, a Bienal do Livro Bahia tem como tema este ano “Bahia - Identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo”. A expectativa é de que o evento receba mais de 120 mil pessoas ao longo dos sete dias de programação, entre 15 e 21 de abril.

Com mais de 100 horas de programação, a Bienal promete reunir uma agenda diversa, com escritores consagrados, pensadores contemporâneos e nomes relevantes da cultura brasileira e internacional.

Leia Também:

Como ensinar IA? Planos de aula são liberados para escolas públicas da Bahia
Livro grátis: MEC lança biblioteca online com acesso em todo o país
De creches a universidade: governo Lula libera R$ 18,2 milhões para educação na Bahia

Entre os destaques internacionais confirmados está a estadunidense Julia Quinn, autora da série de romances Bridgerton, além da presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Río. A pluralidade de ideias estará representada por nomes como o líder indígena e filósofo Ailton Krenak, e a premiada escritora Eliana Alves Cruz, que destaca as perspectivas afro-brasileiras.

Para os fãs da literatura de suspense e do universo jovem, a programação contará com Paula Pimenta e Raphael Montes. Nomes de destaque em premiações também marcam presença, como Aline Bei, Luciany Aparecida (finalista do Prêmio Jabuti 2024), Caio Zero e a multiartista NegaFyah.

Celebrando a força da cultura baiana, o público ainda poderá conferir a escritora Paloma Jorge Amado e a atriz Laila Garin, além da cantora Melly.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Educação Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeitura de Salvador leva 10 mil alunos à Bienal do Livro Bahia
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Prefeitura de Salvador leva 10 mil alunos à Bienal do Livro Bahia
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Prefeitura de Salvador leva 10 mil alunos à Bienal do Livro Bahia
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Prefeitura de Salvador leva 10 mil alunos à Bienal do Livro Bahia
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x