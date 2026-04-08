Prefeitura de Salvador leva 10 mil alunos à Bienal do Livro Bahia - Foto: FilmArt Media Content/Divulgação

Na próxima quarta-feira, 15, cerca de 10 mil estudantes da rede municipal de ensino de Salvador terão a oportunidade de vivenciar uma imersão cultural durante a Bienal do Livro da Bahia 2026, realizada no Centro de Convenções Salvador, na orla da Boca do Rio.

Como forma de incentivar a autonomia dos alunos e estimular o hábito da leitura, cada estudante receberá um vale-livro no valor de R$ 40 para a compra de obras no evento. A iniciativa busca ampliar o acesso à literatura e fortalecer a formação de novos leitores.

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O evento, realizado a cada dois anos, conta com um sistema de revezamento organizado pela Secretaria Municipal da Educação (Smed), garantindo que diferentes grupos de estudantes possam participar de cada edição.

Segundo a Prefeitura de Salvador, a maioria dos alunos que participará da ação neste ano nunca esteve em um evento literário desse porte.

"A participação dos estudantes da rede municipal de Salvador na Bienal do Livro representa muito mais do que uma visita a um grande evento cultural; trata-se de uma experiência pedagógica transformadora, capaz de fortalecer o vínculo das crianças, adolescentes e jovens com a leitura, a imaginação e o conhecimento", disse a assessora para Políticas Transversais e para as Relações Étnico-Raciais da rede municipal de ensino, Daniela da Hora.

Educação e acesso à cultura

Reconhecida como o principal evento de literatura, cultura e entretenimento do Nordeste, a Bienal do Livro Bahia tem como tema este ano “Bahia - Identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo”. A expectativa é de que o evento receba mais de 120 mil pessoas ao longo dos sete dias de programação, entre 15 e 21 de abril.

Com mais de 100 horas de programação, a Bienal promete reunir uma agenda diversa, com escritores consagrados, pensadores contemporâneos e nomes relevantes da cultura brasileira e internacional.

Entre os destaques internacionais confirmados está a estadunidense Julia Quinn, autora da série de romances Bridgerton, além da presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Río. A pluralidade de ideias estará representada por nomes como o líder indígena e filósofo Ailton Krenak, e a premiada escritora Eliana Alves Cruz, que destaca as perspectivas afro-brasileiras.

Para os fãs da literatura de suspense e do universo jovem, a programação contará com Paula Pimenta e Raphael Montes. Nomes de destaque em premiações também marcam presença, como Aline Bei, Luciany Aparecida (finalista do Prêmio Jabuti 2024), Caio Zero e a multiartista NegaFyah.

Celebrando a força da cultura baiana, o público ainda poderá conferir a escritora Paloma Jorge Amado e a atriz Laila Garin, além da cantora Melly.