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Professores da rede estadual terão entrada gratuita na Bienal do Livro

Governo investe em leitura e libera acesso gratuito para docentes

Redação

Por Redação

08/04/2026 - 19:46 h

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Bienal do Livro Bahia 2026 terá forte presença da rede estadual
Bienal do Livro Bahia 2026 terá forte presença da rede estadual -

Professores da rede estadual de ensino terão acesso gratuito à Bienal do Livro Bahia 2026. O benefício foi assegurado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (SEC).

Para garantir o acesso sem custo, os profissionais do magistério precisam, obrigatoriamente, fazer o cadastro no site do evento (clique aqui).

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A bienal ocupará o Centro de Convenções Salvador, entre 15 e 21 de abril, reunindo literatura, arte e conhecimento. O tema desta edição é “Bahia - identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo” e a expectativa é a de atrair cerca de 120 mil visitantes ao espaço.

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Para o diretor de Execuções das Políticas para a Educação Básica da SEC, Fábio Barbosa, a presença da rede estadual no evento reafirma o protagonismo da Educação baiana, com estudantes e educadores inseridos em lançamentos, apresentações e vivências culturais. A iniciativa fortalece o acesso ao livro e amplia oportunidades de aprendizado fora da sala de aula.

Ao todo, ainda segundo o diretor, 250 unidades escolares participarão da Bienal, mobilizando, aproximadamente, 10 mil estudantes.

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