Câmara aprova projeto que cria o dia da Capoeira no Brasil

Brasil terá um dia dedicado à capoeira. - Foto: Clara Pessoa / Ag. A Tarde

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que institui o dia 15 de julho como o Dia Nacional da Capoeira. De autoria do deputado Márcio Marinho (Republicanos), o Projeto de Lei 7536/10 já havia sido aprovado pela Câmara em 2014. Agora, os deputados analisaram e aceitaram uma emenda do Senado que alterou a data da celebração.

Inicialmente, a proposta previa o dia 20 de novembro, em referência ao Dia da Consciência Negra e à morte de Zumbi dos Palmares. No entanto, como a data se tornou feriado nacional em 2023, os senadores optaram por fixar o 15 de julho.

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A nova data remete ao reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A mudança teve parecer favorável do relator na CCJ, o deputado Diego Garcia (Republicanos-PR).

Ao defender o projeto, Márcio Marinho afirmou que a capoeira é “esporte, cultura e disciplina” e disse que a medida representa um reconhecimento aos praticantes. “Estamos aqui fazendo justiça a todos os capoeiristas do Brasil. O próximo passo é conseguir a aposentadoria para os capoeiristas, que mantêm nossa cultura centenária acesa”, declarou.

O texto ainda será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) para a redação final.