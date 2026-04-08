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CELEBRAÇÃO

Câmara aprova projeto que cria o dia da Capoeira no Brasil

Deputados analisaram e aceitaram uma emenda do Senado que alterou a data da celebração

Redação

Por Redação

08/04/2026 - 19:11 h

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Brasil terá um dia dedicado à capoeira.
Brasil terá um dia dedicado à capoeira. -

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que institui o dia 15 de julho como o Dia Nacional da Capoeira. De autoria do deputado Márcio Marinho (Republicanos), o Projeto de Lei 7536/10 já havia sido aprovado pela Câmara em 2014. Agora, os deputados analisaram e aceitaram uma emenda do Senado que alterou a data da celebração.

Inicialmente, a proposta previa o dia 20 de novembro, em referência ao Dia da Consciência Negra e à morte de Zumbi dos Palmares. No entanto, como a data se tornou feriado nacional em 2023, os senadores optaram por fixar o 15 de julho.

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A nova data remete ao reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A mudança teve parecer favorável do relator na CCJ, o deputado Diego Garcia (Republicanos-PR).

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Ao defender o projeto, Márcio Marinho afirmou que a capoeira é “esporte, cultura e disciplina” e disse que a medida representa um reconhecimento aos praticantes. “Estamos aqui fazendo justiça a todos os capoeiristas do Brasil. O próximo passo é conseguir a aposentadoria para os capoeiristas, que mantêm nossa cultura centenária acesa”, declarou.

O texto ainda será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) para a redação final.

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Tags:

Dia Nacional da Capoeira Márcio Marinho projeto de lei

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