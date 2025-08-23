Menu
ESPORTES
NO PELÔ

Baianos vencem torneio mundial de capoeira em Salvador

Em uma disputa acirrada, Kakinho e Borrachinha se consagram campeões do Red Bull Paranauê, no Pelourinho

Redação

Por Redação

23/08/2025 - 22:17 h
Red Bull Paranauê aconteceu no Pelourinho
Red Bull Paranauê aconteceu no Pelourinho

A capital baiana foi palco de um espetáculo mundial de capoeira neste sábado, 23, com a realização da quarta edição do Red Bull Paranauê. Diante da Praça da Cruz Caída lotada, no coração do Pelourinho, os baianos Carlos Marques dos Santos Junior, conhecido no universo da capoeira como Kakinho, e Brenda Alves Xavier de Jesus, conhecida como Borrachinha, se consagraram campeões da edição 2025, após disputas cheias de energia que reuniram alguns dos melhores capoeiristas do mundo.

Ao longo do dia, o torneio gratuito e aberto ao público levou música, tradição e emoção para Salvador, e nem os momentos de chuva abalaram as mais de 2.500 pessoas que vibravam na plateia. No formato eliminatório (oitavas, quartas, semifinais e finais), os atletas enfrentaram os desafios da roleta, que determinava o toque do berimbau e, com ele, o estilo de jogo: Angola, Regional ou Contemporânea.

“É extraordinário esse momento, quem vem do interior - sou de Serrinha, a cerca de 180 km de Salvador - vem de uma realidade totalmente diferente. Para nós, é muito difícil chegar num palco desse, porque a gente é menos visto. A capoeira sempre é mais vista nas grandes metrópoles, e poder estar neste palco é uma sensação incrível, é a realização de um sonho mesmo”, conta Kakinho, de 25 anos, que venceu na categoria masculina após um jogo acirrado com o paulista Arthur Fiu.

De Pojuca, na Bahia, quem levou a melhor na categoria feminina foi Borrachinha, de 22 anos, que chegou à final jogando com a também baiana Florzinha. “É uma sensação de realização, né? É um sonho de criança que se tornou realidade. Estou muito emocionada, eu nem acreditei, acho que alguém precisa me beliscar pra eu ver se é real”, conta.

A avaliação das rodas ficou a cargo de três mestres consagrados da capoeira, cada um representando um segmento: Mestre Nenel (Regional), Mestre Maurão (Contemporânea) e Mestra Nani (Angola). A curadoria dos participantes foi realizada por um time de mestres convidados, com validação dos jurados e do curador oficial do evento, Mestre Sabiá.

Os baianos Kakinho e Borrachinha foram campeões
Os baianos Kakinho e Borrachinha foram campeões | Foto: Fabio Piva/Red Bull Content Pool

x