CCJ aprova Projeto de Lei que cria Dia Nacional da Capoeira

Da rua aos espaços fechados, a prática da capoeira venceu longa batalha para se tornar símbolo cultural - Foto: Cedoc A TARDE | Agosto de 1984

Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO desde 2014, a Capoeira agora passará a ser celebrada também no Brasil, já que nessa quarta-feira, 9, a omissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou o Projeto de Lei 7536/2010, de autoria do parlamentar, que institui o Dia Nacional da Capoeira, a ser celebrado em 15 de julho.

O PL foi proposto pelo deputado federal Márcio Marinho (Republicanos), que destacou o valor cultural e histórico da capoeira e lembrou que a prática se desenvolveu no Brasil por intermédio dos africanos escravizados, que passaram a praticar formas de luta para resistir, cultural e fisicamente, aos abusos da sociedade escravocrata.

"Meu intuito com a proposta é valorizar a capoeira. Sendo 15 de julho a data na qual o IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do Ministério da Cultura, reconheceu oficialmente a capoeira como patrimônio cultural brasileiro, creio ser relevante reafirmar nesta data o seu reconhecimento, instituindo o Dia Nacional da Capoeira", destacou o deputado.

O parlamentar ainda salientou o papel social importante que a luta exerce, fomentando o esporte. "Essa manifestação cultural afro-brasileira conquistou o mundo e é praticada em mais de 160 países, por pessoas de todas as idades. Faltava um dia emblemático para chamar de Dia Nacional da Capoeira", afirmou.

O projeto agora segue para votação no Plenário da Câmara dos Deputados.