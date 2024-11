Governador quer transformar capoeira em prática pedagógica

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante evento no colégio Zumbi dos Palmares - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) prometeu nesta terça-feira, 5, transformar a atividade cultural da capoeira em prática pedagógica. Com auxílio da Secretaria estadual da Educação (SEC), sob comando de Rowenna Brito, o Executivo afirmou que ‘turbinará’ o esporte nas unidades de ensino.

“Nós junto com a educação, criamos um ambiente favorável a prática da capoeira como atividade pedagógica nas escolas estaduais. Então, nós vamos elaborar um plano, já temos as diretrizes, para que todas as escolas da Bahia e da rede estadual possam ter a atividade”, contou o Executivo.

A declaração do gestor estadual está relacionada à regulamentação do decreto da Lei Moa do Katendê, realizada no Colégio Zumbi dos Palmares, no bairro do Tancredo Neves, em Salvador.

O projeto de lei nº 14.341, de autoria da deputada Olívia Santana (PCdoB), será sancionado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na quarta-feira, 6, conforme afirmou o petista durante coletiva de imprensa.

“Eu também publico amanhã no Diário Oficial uma lei produzida pela Assembleia, que através da autora Olívia [Santana], que fez todo o arranjo com deputados e escutando todos os movimentos da Capoeira”, disse.

A proposição esteve em discussão nas comissões temáticas da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), e posteriormente, aprovada no plenário da casa. A agenda promovida pelo governador nesta tarde trata-se do lançamento das ações do Novembro Negro.