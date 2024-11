Olívia Santana celebra sanção da lei de capoeira: "Temos uma resposta"

LEI MOA DO KATENDÊ

Salvador é o principal berço da África no Brasil, e entre as diversas formas de expressão da cultura do continente está a capoeira. Em 2014, por exemplo, a Roda de Capoeira foi tombada como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Nesta terça-feira, 5, a valorização dessa expressão ganhou um nova sanção, a Lei nº 14.341, chamada de “Lei Moa do Katendê”, em homenagem ao compositor e percussionista, morto em outubro de 2018 por causa de uma briga por divergência política.

Em discurso, durante a regulamentação da Lei, a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), autora da Lei, reafirmou o valor da medida, que para a gestora, também é um reflexo do tema da redação do Enem deste ano: “Desafios para valorização da herança africana no Brasil”.

“Quando um decreto como esse é estabelecido, que regulamenta a lei da capoeira, do meu mestre querido, temos uma resposta concreta, uma política pública concreta, finalmente, voltada para a capoeira”, disse Olívia.

“A sanção dessa lei agora e a regulamentação dela, na verdade, é uma resposta concreta, objetiva ao tema da redação do Enem, que questionava a contribuição e o desafio para a valorização, da contribuição da nossa ancestralidade africana na formação da sociedade”, finalizou.

Olívia também felicitou as secretárias, e sobretudo, o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro. “Essa carga de representatividade que nós estamos vendo aqui nesta sala. Eu fui apenas um instrumento, que escuta o movimento social e que propõe legislações que têm sintonia fina com o movimento social’, comemorou.

Durante a regulamentação, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), chegou a jogar os passos da capoeira. A ação acontece em um momento muito significativo para a capital baiana, pois também é quando se inicia o mês de “Salvador Capital Afro”, com uma série de atividades e eventos que valorizam e celebram a cultura negra.