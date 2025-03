Sudesb abre edital para selecionar projetos de capoeira na Bahia

Sudesb lança edital para seleção de projetos para a prática da capoeira - Foto: Divulgação

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), lançou um novo edital destinado a selecionar até 30 projetos voltados à prática da capoeira no estado. Com um investimento total de R$ 3,4 milhões, o chamamento público visa apoiar organizações sem fins lucrativos, como associações e fundações, que desenvolvem atividades na modalidade de capoeira.

As propostas poderão ser entregues até o dia 10 de abril, com o processo de submissão acontecendo exclusivamente de forma presencial. Os envelopes, devidamente lacrados e com identificação do edital, deverão ser entregues no setor de protocolo da Sudesb, localizada no Estádio Governador Roberto Santos, em Salvador. O horário de recebimento dos documentos é de segunda a sexta-feira, das 09h às 11h e das 14h às 16h.

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos, destacou a importância dessa ação para o fortalecimento da capoeira na Bahia, um estado com grande tradição na modalidade. “A capoeira é uma manifestação cultural de extrema relevância para nosso estado. Este é o segundo edital lançado pela Setre, por meio da Sudesb, para fomentar a prática dessa modalidade tão importante. Desde o ano passado, já atendemos cerca de três mil pessoas em 30 núcleos espalhados pela capital e pelo interior, e agora, com mais essa política pública, pretendemos expandir ainda mais a capoeira em nosso estado”, afirmou Vasconcelos.