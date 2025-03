Conselho técnico da CBF aprova mudanças para Série B

Representantes dos 20 clubes se reuniram para discutir mudanças na Série B - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Os representantes dos 20 clubes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro estiveram presentes no Conselho Técnico da competição que aconteceu na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta sexta-feira, 14.

O encontro comandado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tratou de alguns pontos, como a adoção do Protocolo Global Contra o Racismo, inscrição mínima de 30 atletas até o dia 3 de abril, e o sistema de Bolas Múltiplas.

“A reunião foi muito produtiva, debatemos com todos os clubes os detalhes da competição. Estamos prontos para começar uma grande edição da Série B”, disse o presidente da CBF.

Confira as Novidades da Série B 2025:

Adoção do Protocolo Global de Combate ao Racismo

A competição agora irá adotar o protocolo antirracista implementado pela Fifa. O procedimento consiste em um gesto de cruzar os braços em forma de “X” para denunciar um ato de cunho racista, podendo ser sinalizado por árbitros, jogadores ou oficiais da competição.

Bola Oficial

A bola oficial da Série B será a UHLSPORT Match Pro, que terá um desenho novo neste ano.

Bola oficial da Série B | Foto: © Rafael Ribeiro | CBF

Sistema de Bolas Múltiplas

O novo sistema de reposição que será adotado já é utilizado na Premier League visando ter mais tempo de bola rolando. O sistema funciona da seguinte forma: 15 bolas são dispostas ao redor do gramado em pequenos suportes, assim, o atleta “retira” a bola do apoio e a coloca em jogo. Os gandulas devem somente repor as bolas nestes suportes.

Inscrição de Atletas

As normas de inscrição seguem as mesmas do ano passado, sendo 30 o número mínimo inscritos até o terceiro dia de abril, véspera do início do campeonato, sendo o número máximo de 50 jogadores até o dia 12 de setembro e podendo substituir 8 até o dia 19 de setembro.

Comissão Nacional de Clubes

O Volta Redonda e o Botafogo-SP foram as equipes eleitas para representar os clubes da Série B na Comissão Nacional de Clubes. Para a Série A, os escolhidos foram: Internacional, Flamengo, Fortaleza, São Paulo e Vasco. Já os clubes das Séries C e D serão escolhidos nos próximos dias.