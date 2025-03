Leclerc é o mais rápido nos treinos livres do GP da Austrália; Hamilton é 5º

Piloto da Ferrari Charles Leclerc - Foto: PAUL CROCK/AFP

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fez o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, realizados nesta sexta-feira (14), em Melbourne.

"É muito cedo para chegar a qualquer conclusão. Só teremos uma ideia do ritmo de cada equipe no treino de classificação", disse Leclerc.

Em um dia ensolarado no circuito de Albert Park, o piloto da Ferrari superou as McLaren do australiano Oscar Piastri e do britânico Lando Norris, segundo e terceiro.

Em seu primeiro GP pela tradicional escuderia italiana, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton fez o quinto melhor tempo. O holandês Max Verstappen (Red Bull), atual tetracampeão, foi o sétimo, atrás do jovem francês Isack Hadjar (Racing Bulls), sexto e o melhor classificado entre os novatos que disputam sua primeira temporada completa na F1.

'Dia de aprendizagem'

"Foi um dia de aprendizagem, continuo aprendendo e me familiarizando com o novo carro. Tudo é completamente diferente do que estava acostumado durante tanto tempo, mas esse é o desafio e eu estou aceitando", declarou Hamilton.

"Não ficamos totalmente satisfeitos com a primeira sessão, mas melhoramos na segunda, com algumas voltas sólidas, é o mais importante. Ainda há muito trabalho de equilíbrio a fazer porque perdemos um pouco de ritmo, mas era esperado", acrescentou o britânico.

À frente de Hamilton, o japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls) ficou com a quarta posição.

Na segunda sessão, 19 dos 20 pilotos do grid foram para a pista. O brasileiro Gabriel Bortoleto, estreante pela Sauber, foi o 18º, à frente apenas do francês Esteban Ocon (Haas).

Norris domina primeira sessão

Na primeira sessão, dominada por Lando Norris, o jovem britânico Oliver Bearmen danificou seriamente sua Haas depois de sair da pista. Ileso, o piloto não pôde participar da segunda sessão porque a equipe não conseguiu reparar o carro a tempo.

Nesta sexta-feira, a partir das 22h30 (horário de Brasília), os pilotos poderão aperfeiçoar a configuração de seus carros na terceira e última sessão de treinos livres, antes do treino de classificação, a partir das 2h00 da madrugada de sábado.

A previsão para a classificação é de sol e calor forte, mas a chuva pode mudar as coisas no domingo, dia da primeira corrida de uma temporada que se anuncia muito incerta.