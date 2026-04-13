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BAÍA DE TODOS-OS-SANTOS

Vai viajar no feriado de Tiradentes? Ferry-Boat terá restrições para veículos

Nova resolução muda sistema de travessia em todos os feriados do ano; saiba quais veículos estão restritos

Ane Catarine
Por
| Atualizada em

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Fila do Ferry-Boat
Fila do Ferry-Boat -

Quem planeja atravessar a Baía de Todos-os-Santos durante o feriado de Tiradentes precisa ficar atento: o Sistema Ferry-Boat terá restrições para veículos pesados nos horários de maior movimento.

A mudança foi definida em uma resolução da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) e vale para todos os feriados prolongados de 2026.

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A medida pode impactar o transporte intermunicipal e a logística de cargas.

O que muda para o feriado de Tiradentes?

A suspensão atinge o embarque de ônibus, carretas, caminhões (simples e trucados), micro-ônibus, além de reboques e utilitários com capacidade de carga acima de 1.500 kg.

A medida será aplicada nos seguintes períodos:

  • Saída (Salvador – Bom Despacho): das 5h do dia 17 de abril (sexta-feira) até as 15h do dia 18 de abril (sábado).
  • Retorno (Bom Despacho – Salvador): das 5h do dia 20 de abril (segunda-feira) até as 15h do dia 22 de abril (quarta-feira).
Movimento Ferry-Boat
Movimento Ferry-Boat | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Por que a restrição foi imposta?

De acordo com a Resolução nº 16, de 10 de abril de 2026, a medida foi adotada por dois fatores principais:

  • aumento esperado no fluxo de passageiros durante os feriados prolongados
  • quantidade reduzida de embarcações disponíveis para a operação em 2026

O objetivo é priorizar o embarque de passageiros e veículos leves, reduzindo filas e evitando maiores transtornos.

Outros feriados

A restrição não vale apenas para o feriado de Tiradentes. Segundo a resolução, o bloqueio de veículos pesados será aplicado em praticamente todos os feriados prolongados e datas festivas de 2026, se estendendo até o início de 2027.

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Entre os períodos afetados estão datas como:

  • Dia do Trabalho: comemorado no dia 1º de maio;
  • Corpus Christi: comemorado no dia 4 de junho;
  • São João: comemorado nos dias 23 e 24 de junho;
  • Independência da Bahia: comemorado no dia 2 de Julho;
  • Independência do Brasil: comemorado no dia 7 de setembro;
  • Nossa Senhora Aparecida: comemorado no dia 12 de outubro;
  • Finados: comemorado no dia 2 de novembro;
  • Proclamação da República: comemorado no dia 15 de novembro;
  • Consciência Negra: comemorado no dia 20 de novembro;
  • Natal: comemorado no dia 25 de dezembro;
  • Réveillon: comemorado no dia 31 de dezembro.

Confira as datas detalhadas:

Imagem ilustrativa da imagem Vai viajar no feriado de Tiradentes? Ferry-Boat terá restrições para veículos
| Foto: Divulgação/Agerba

Veículos que ainda podem embarcar

Apesar da restrição, alguns serviços essenciais continuam liberados. Podem embarcar normalmente:

  • Veículos que transportam alimentos e produtos perecíveis;
  • Veículos que transportam pacientes em tratamento;
  • Viaturas de segurança pública (federais, estaduais e municipais).

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