Vai viajar no feriado de Tiradentes? Ferry-Boat terá restrições para veículos

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Fila do Ferry-Boat - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Quem planeja atravessar a Baía de Todos-os-Santos durante o feriado de Tiradentes precisa ficar atento: o Sistema Ferry-Boat terá restrições para veículos pesados nos horários de maior movimento.

A mudança foi definida em uma resolução da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) e vale para todos os feriados prolongados de 2026.

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A medida pode impactar o transporte intermunicipal e a logística de cargas.

O que muda para o feriado de Tiradentes?

A suspensão atinge o embarque de ônibus, carretas, caminhões (simples e trucados), micro-ônibus, além de reboques e utilitários com capacidade de carga acima de 1.500 kg.

A medida será aplicada nos seguintes períodos:

Saída (Salvador – Bom Despacho) : das 5h do dia 17 de abril (sexta-feira) até as 15h do dia 18 de abril (sábado).

: das 5h do dia 17 de abril (sexta-feira) até as 15h do dia 18 de abril (sábado). Retorno (Bom Despacho – Salvador) : das 5h do dia 20 de abril (segunda-feira) até as 15h do dia 22 de abril (quarta-feira).

Movimento Ferry-Boat | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Por que a restrição foi imposta?

De acordo com a Resolução nº 16, de 10 de abril de 2026, a medida foi adotada por dois fatores principais:

aumento esperado no fluxo de passageiros durante os feriados prolongados

quantidade reduzida de embarcações disponíveis para a operação em 2026

O objetivo é priorizar o embarque de passageiros e veículos leves, reduzindo filas e evitando maiores transtornos.

Outros feriados

A restrição não vale apenas para o feriado de Tiradentes. Segundo a resolução, o bloqueio de veículos pesados será aplicado em praticamente todos os feriados prolongados e datas festivas de 2026, se estendendo até o início de 2027.

Entre os períodos afetados estão datas como:

Dia do Trabalho: comemorado no dia 1º de maio;

Corpus Christi: comemorado no dia 4 de junho;

São João: comemorado nos dias 23 e 24 de junho;

Independência da Bahia: comemorado no dia 2 de Julho;

Independência do Brasil: comemorado no dia 7 de setembro;

Nossa Senhora Aparecida: comemorado no dia 12 de outubro;

comemorado no dia 12 de outubro; Finados: comemorado no dia 2 de novembro;

Proclamação da República: comemorado no dia 15 de novembro;

comemorado no dia 15 de novembro; Consciência Negra: comemorado no dia 20 de novembro;

comemorado no dia 20 de novembro; Natal: comemorado no dia 25 de dezembro;

Réveillon: comemorado no dia 31 de dezembro.

Confira as datas detalhadas:

| Foto: Divulgação/Agerba

Veículos que ainda podem embarcar

Apesar da restrição, alguns serviços essenciais continuam liberados. Podem embarcar normalmente: