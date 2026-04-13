BAÍA DE TODOS-OS-SANTOS
Vai viajar no feriado de Tiradentes? Ferry-Boat terá restrições para veículos
Nova resolução muda sistema de travessia em todos os feriados do ano; saiba quais veículos estão restritos
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Quem planeja atravessar a Baía de Todos-os-Santos durante o feriado de Tiradentes precisa ficar atento: o Sistema Ferry-Boat terá restrições para veículos pesados nos horários de maior movimento.
A mudança foi definida em uma resolução da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) e vale para todos os feriados prolongados de 2026.
A medida pode impactar o transporte intermunicipal e a logística de cargas.
O que muda para o feriado de Tiradentes?
A suspensão atinge o embarque de ônibus, carretas, caminhões (simples e trucados), micro-ônibus, além de reboques e utilitários com capacidade de carga acima de 1.500 kg.
A medida será aplicada nos seguintes períodos:
- Saída (Salvador – Bom Despacho): das 5h do dia 17 de abril (sexta-feira) até as 15h do dia 18 de abril (sábado).
- Retorno (Bom Despacho – Salvador): das 5h do dia 20 de abril (segunda-feira) até as 15h do dia 22 de abril (quarta-feira).
Por que a restrição foi imposta?
De acordo com a Resolução nº 16, de 10 de abril de 2026, a medida foi adotada por dois fatores principais:
- aumento esperado no fluxo de passageiros durante os feriados prolongados
- quantidade reduzida de embarcações disponíveis para a operação em 2026
O objetivo é priorizar o embarque de passageiros e veículos leves, reduzindo filas e evitando maiores transtornos.
Outros feriados
A restrição não vale apenas para o feriado de Tiradentes. Segundo a resolução, o bloqueio de veículos pesados será aplicado em praticamente todos os feriados prolongados e datas festivas de 2026, se estendendo até o início de 2027.
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Entre os períodos afetados estão datas como:
- Dia do Trabalho: comemorado no dia 1º de maio;
- Corpus Christi: comemorado no dia 4 de junho;
- São João: comemorado nos dias 23 e 24 de junho;
- Independência da Bahia: comemorado no dia 2 de Julho;
- Independência do Brasil: comemorado no dia 7 de setembro;
- Nossa Senhora Aparecida: comemorado no dia 12 de outubro;
- Finados: comemorado no dia 2 de novembro;
- Proclamação da República: comemorado no dia 15 de novembro;
- Consciência Negra: comemorado no dia 20 de novembro;
- Natal: comemorado no dia 25 de dezembro;
- Réveillon: comemorado no dia 31 de dezembro.
Confira as datas detalhadas:
Veículos que ainda podem embarcar
Apesar da restrição, alguns serviços essenciais continuam liberados. Podem embarcar normalmente:
- Veículos que transportam alimentos e produtos perecíveis;
- Veículos que transportam pacientes em tratamento;
- Viaturas de segurança pública (federais, estaduais e municipais).
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