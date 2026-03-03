Menu
SALVADOR
VAI PESAR NO BOLSO

Tarifas do Ferry-Boat terão aumento de 3,61% a partir de sexta-feira

Reajuste vale para todos os tipos de passageiros

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

03/03/2026 - 22:59 h

Sistema Ferry-Boat
Sistema Ferry-Boat -

Os preços das passagens do sistema Ferry-Boat Salvador–Itaparica terão reajuste a partir da próxima sexta-feira, 6. O aumento será de 3,61% e vale tanto para passageiros quanto para veículos. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 3, pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Com o aumento, a tarifa para passageiros durante a semana passa de R$ 6,90 para R$ 7,20. Já nos fins de semana e feriados, o valor sobe de R$ 9,20 para R$ 9,50.

Novos valores para veículos

O reajuste também atinge motoristas que utilizam o serviço para travessia entre Salvador e Ilha de Itaparica.

Para carros de pequeno porte, os novos valores serão:

  • R$ 64,70 durante a semana (antes R$ 62,50);
  • R$ 91,70 nos fins de semana e feriados (antes R$ 88,50).

O sistema ferry-boat realiza o transporte hidroviário de passageiros e veículos entre a capital baiana e a ilha, sendo uma das principais rotas de deslocamento da região.

Praia de São Tomé de Paripe será interditada após presença de liquídos
Salvador inicia imunização contra a dengue com vacina 100% brasileira
Kiss e Fly: cobrança de R$ 18 no Aeroporto de Salvador é cercada de ilegalidades

Tarifa social e estudantil continuam

O serviço também oferece modalidades com desconto para determinados públicos.

Quem possui acesso à tarifa social continuará pagando R$ 7,20 nos dias úteis e R$ 9,50 aos sábados.

Já a tarifa estudantil passa a custar:

  • R$ 3,60 nos dias da semana;
  • R$ 4,80 nos fins de semana e feriados.

Segundo a Agerba, o benefício para estudantes só é válido durante o período letivo e em dias úteis.

Além disso, usuários dessas modalidades podem realizar a viagem completa (ida e volta) pagando apenas uma passagem.

