Tarifas do Ferry-Boat terão aumento de 3,61% a partir de sexta-feira

Sistema Ferry-Boat - Foto: Divulgação | Internacional Travessias

Os preços das passagens do sistema Ferry-Boat Salvador–Itaparica terão reajuste a partir da próxima sexta-feira, 6. O aumento será de 3,61% e vale tanto para passageiros quanto para veículos. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 3, pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Com o aumento, a tarifa para passageiros durante a semana passa de R$ 6,90 para R$ 7,20. Já nos fins de semana e feriados, o valor sobe de R$ 9,20 para R$ 9,50.

Novos valores para veículos

O reajuste também atinge motoristas que utilizam o serviço para travessia entre Salvador e Ilha de Itaparica.

Para carros de pequeno porte, os novos valores serão:

R$ 64,70 durante a semana (antes R$ 62,50);

R$ 91,70 nos fins de semana e feriados (antes R$ 88,50).

O sistema ferry-boat realiza o transporte hidroviário de passageiros e veículos entre a capital baiana e a ilha, sendo uma das principais rotas de deslocamento da região.

Tarifa social e estudantil continuam

O serviço também oferece modalidades com desconto para determinados públicos.

Quem possui acesso à tarifa social continuará pagando R$ 7,20 nos dias úteis e R$ 9,50 aos sábados.

Já a tarifa estudantil passa a custar:

R$ 3,60 nos dias da semana;

R$ 4,80 nos fins de semana e feriados.

Segundo a Agerba, o benefício para estudantes só é válido durante o período letivo e em dias úteis.

Além disso, usuários dessas modalidades podem realizar a viagem completa (ida e volta) pagando apenas uma passagem.