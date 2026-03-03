VAI PESAR NO BOLSO
Tarifas do Ferry-Boat terão aumento de 3,61% a partir de sexta-feira
Reajuste vale para todos os tipos de passageiros
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
Os preços das passagens do sistema Ferry-Boat Salvador–Itaparica terão reajuste a partir da próxima sexta-feira, 6. O aumento será de 3,61% e vale tanto para passageiros quanto para veículos. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 3, pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).
Com o aumento, a tarifa para passageiros durante a semana passa de R$ 6,90 para R$ 7,20. Já nos fins de semana e feriados, o valor sobe de R$ 9,20 para R$ 9,50.
Novos valores para veículos
O reajuste também atinge motoristas que utilizam o serviço para travessia entre Salvador e Ilha de Itaparica.
Para carros de pequeno porte, os novos valores serão:
- R$ 64,70 durante a semana (antes R$ 62,50);
- R$ 91,70 nos fins de semana e feriados (antes R$ 88,50).
O sistema ferry-boat realiza o transporte hidroviário de passageiros e veículos entre a capital baiana e a ilha, sendo uma das principais rotas de deslocamento da região.
Leia Também:
Tarifa social e estudantil continuam
O serviço também oferece modalidades com desconto para determinados públicos.
Quem possui acesso à tarifa social continuará pagando R$ 7,20 nos dias úteis e R$ 9,50 aos sábados.
Já a tarifa estudantil passa a custar:
- R$ 3,60 nos dias da semana;
- R$ 4,80 nos fins de semana e feriados.
Segundo a Agerba, o benefício para estudantes só é válido durante o período letivo e em dias úteis.
Além disso, usuários dessas modalidades podem realizar a viagem completa (ida e volta) pagando apenas uma passagem.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes