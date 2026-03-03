Praia de São Tomé de Paripe será interditada após presença de liquídos

- Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Um trecho da praia de Praia de São Tomé de Paripe será interditado após a identificação de líquidos de coloração azul e amarela. A medida foi adotada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos por precaução, já que a área é frequentada por banhistas, pescadores e moradores. Segundo o órgão, o bloqueio será na área onde os liquídos foram encontrados.

"Em razão da presença de líquidos de origem desconhecida em ambiente costeiro, área frequentada por banhistas, pescadores e demais usuários, e com base no princípio da precaução, foi determinada a instalação de placas de advertência no local afetado, restringindo o acesso da população", diz o Inema em nota.

O órgão informou ainda que continuará monitorando a situação e realizando estudos técnicos para descobrir a origem dos líquidos encontrados. "A partir dos resultados das análises e das investigações em andamento, poderão ser adotadas medidas administrativas para prevenir, mitigar ou reparar eventuais danos ambientais".

Entenda

O caso começou a ser investigado depois que vídeos mostrando as substâncias circulando nas redes sociais. Após tomar conhecimento das imagens, o órgão ambiental realizou inspeções técnicas no local nos dias 20, 24 e 26 de fevereiro.

Durante as vistorias na orla da região e no terminal marítimo próximo, os técnicos identificaram a presença dos líquidos na faixa de areia localizada atrás de uma empresa. Segundo o Inema, o material não tem características naturais da região e aparecia quando a areia era revolvida.

Amostras foram coletadas para análise

Equipes do instituto coletaram amostras da água do mar e das substâncias encontradas para análise em laboratório. Também foram feitas inspeções na empresa que atua com estocagem e movimentação de graneis sólidos na área, para verificar possíveis irregularidades.

Resultados preliminares das análises foram enviados ao órgão nesta terça-feira, 3, e estão sendo avaliados por técnicos.

De acordo com a análise inicial foram encontrados:

líquido azul - altas concentrações de nitrato e cobre

líquido amarelo - apresentou concentração elevada de nitrato.

Também foram detectadas menores quantidades dessas substâncias em amostras coletadas nas proximidades da área de operação da empresa.

Confira nota da Intermarítima:

A Intermarítima informa que, desde que assumiu a operação do Terminal, em abril de 2022, mantém rigorosos protocolos ambientais e operacionais e não movimenta produtos químicos perigosos, como enxofres, amônia, ou cobre.

O Terminal atua na movimentação de fertilizantes, como cloreto de potássio, rocha fosfática e ureia — este último armazenado preferencialmente de forma confinada em armazéns cobertos —, além de coque e escória de titânio. Todos os materiais movimentados constam nas respectivas licenças ambientais e operacionais emitidas pelos órgãos competentes.

Com o objetivo de contribuir de forma célere e transparente para o esclarecimento dos fatos, foi contratada consultoria especializada e independente para realizar análises complementares da qualidade da água na região. As coletas ocorreram através de laboratório credenciado com acompanhamento da fiscalização.

Quanto às dúvidas sobre a presença de pó na área, a companhia ressalta que não utiliza materiais tóxicos e promove monitoramento periódico da qualidade do ar, com envio de relatórios ao INEMA. Todas as medições permanecem dentro dos limites estabelecidos na legislação ambiental vigente.

Paralelamente, intensificou a atuação junto à comunidade, disponibilizando equipe técnica para esclarecimentos e acompanhamento das demandas locais. Além disso, desenvolve iniciativas de educação ambiental e fortalecimento do vínculo comunitário, por meio do Programa de Educação Ambiental (PEA), e realiza projetos educacionais, esportivos e de saúde pública.

A organização possui certificações ISO 9001 e ISO 14001, que atestam seus padrões de qualidade e gestão ambiental, além da ISO 45001, voltada à saúde e segurança ocupacional. Conta ainda com a certificação Ecovadis Prata, que reconhece suas práticas em governança e sustentabilidade, reafirmando o alinhamento às melhores práticas nacionais e internacionais de sustentabilidade e à integração entre desenvolvimento econômico, respeito ambiental e responsabilidade social.

A empresa reforça que é de seu total interesse a rápida elucidação do caso, permanece colaborando integralmente com os órgãos de fiscalização competentes e está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos complementares.