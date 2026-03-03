Dívida de R$ 4 mil para R$ 400: consumidores garantem 90% de desconto em Salvador

Aão mais de 11,5 milhões de ofertas disponíveis na capital - Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Logo nas primeiras horas da manhã, consumidores já formavam fila na Praça Marechal Deodoro, conhecida como Praça da Mãozinha, no bairro do Comércio, em Salvador, em busca da oportunidade de reorganizar a vida financeira durante a 35ª edição da Tenda do Feirão Serasa Limpa Nome, que teve início nesta terça-feira, 3.

Luís Carlos da Silva, de 72 anos, foi um dos primeiros a chegar no local. “Vim negociar minha dívida para limpar meu nome. Era R$ 4 mil e pouco cada parcela e com o acordo, caiu para R$ 400,00 e pouco. Consegui quase 90% de desconto. Vou pagar de uma vez. Já vou dormir mais tranquilo”, contou ao Portal A TARDE.

Ao todo, são mais de 11,5 milhões de ofertas disponíveis na capital, reunindo mais de 2,2 mil empresas parceiras de diversos segmentos, como bancos, instituições financeiras, securitizadoras, varejo e operadoras de telefonia. O atendimento presencial segue até o dia 7 de março, das 9h às 18h, com 75 postos disponíveis para negociação de dívidas.



Jerson Alexandro também conseguiu fechar o acordo. A dívida de cartões de crédito de R$ 12 mil caiu para R$ 8 mil. “Fiz parcelado. Vai demorar um pouco para pagar, mas o desconto foi bom. Facilitou bastante”, afirmou.

Já Jailson Santana reduziu um débito de mais de R$ 5 mil para pouco mais de R$ 2 mil. “Eram seis parcelas e agora ficou uma só. Eu pagando essa agora aqui, já limpa meu nome”, disse.

Seu xará, Jailson Goés, de 45 anos, também celebrou o resultado. “Consegui quase 90% de desconto. A dívida estava em mais de R$ 20 mil, vou pagar R$ 4 mil. Ajudou muito mesmo. Quem está em dúvida pode vir, porque vale a pena”, aconselhou.

Recorde de empresas participantes

De acordo com a especialista em educação financeira da Serasa, Aline Vieira, esta é a maior edição já realizada na capital em número de parceiros.

“Pela primeira vez temos mais de 2.200 empresas participando. São dívidas bancárias, contas básicas como água, luz e gás, telefonia, varejo e muitos outros segmentos. O desconto pode chegar a 99%, mas varia conforme o tipo e o tempo da dívida”, explicou.

Além do abatimento, há possibilidade de parcelamento e pagamento via Pix. O consumidor já sai com o boleto impresso e pode quitar na hora, inclusive em lotéricas, com possibilidade de limpar o nome no mesmo dia.

Documentação necessária

Para negociar, basta apresentar documento com foto e CPF. "Rapidamente a pessoa faz um cadastro e já consegue verificar quais são as ofertas disponíveis e o total de desconto", afirmou Aline.

Dicas para evitar novas dívidas

Aline Vieira também orientou quem ainda não está inadimplente. “A principal dica é ter consciência financeira. Saber exatamente quanto recebe e quanto precisa pagar todos os meses. Priorizar contas essenciais, como água, luz e cartão de crédito, e, se possível, manter uma reserva de emergência para evitar novos endividamentos.”

Cenário da inadimplência

Segundo o Mapa da Inadimplência da Serasa, referente a janeiro de 2026, a Bahia registra 4,9 milhões de inadimplentes, com 14,3 milhões de dívidas.

Em Salvador, são mais de 1,2 milhão de pessoas inadimplentes, somando 3,7 milhões de dívidas em aberto, com ticket médio de R$ 4.930 por pessoa.

Desde a última edição do feirão, realizada entre novembro e dezembro de 2025, foram registrados mais de 181 mil acordos na capital, além da redução de 28 mil inadimplentes entre dezembro e janeiro.

Outros canais de atendimento:

Correios (mais de 7 mil agências no país)

Site oficial

Aplicativo Serasa (Google Play e App Store)

WhatsApp oficial: (11) 99575-2096

Serviço

Feirão Serasa Limpa Nome em Salvador

Praça da Mãozinha – R. Riachuelo, 1-121 – Comércio

De 3 a 7 de março

Das 9h às 18h