SERASA

Feirão Limpa Nome com descontos de 99% começa nesta terça em Salvador

Ao todo, mais de 11,5 milhões de dívidas poderão ser negociadas no local

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

03/03/2026 - 7:17 h

Espaço conta com 75 postos de atendimento
Espaço conta com 75 postos de atendimento

O tradicional Feirão Serasa Limpa Nome começa em Salvador nesta terça-feira, 3, e oferece oportunidades de renegociar dívidas com descontos de até 99%. O atendimento presencial estará disponível entre os dias 3 e 7 de março, das 9h às 18h, na Praça Marechal Deodoro, conhecida como Praça da Mãozinha, no bairro do Comércio.

Ao todo, mais de 11,5 milhões de dívidas poderão ser negociadas no local. Entre as mais de 2,2 mil empresas parceiras do mutirão estão bancos, instituições financeiras, securitizadoras, companhias do comércio e do varejo, operadoras de telefonia e empresas de diversos segmentos, que oferecem condições especiais para quem busca reorganizar o orçamento e retomar o controle da vida financeira.

O espaço contará com 75 postos de atendimento e equipes treinadas para realizar negociações, esclarecer dúvidas e orientar os consumidores ao longo de todo o processo.

“Sabemos que muitos soteropolitanos querem regularizar suas pendências, mas nem sempre encontram condições acessíveis para isso. O retorno da tenda a Salvador é uma resposta direta à alta demanda do público local, que pede constantemente por esse atendimento presencial”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

Cenário de Inadimplência em Salvador

Segundo o último levantamento do Mapa da Inadimplência da Serasa, referente a janeiro de 2026, a Bahia registrou 4,9 milhões de inadimplentes com 14,3 milhões de dívidas. Só em Salvador, são mais de 1,2 milhão de inadimplentes, que somam 3,7 milhões de dívidas em aberto, que totalizam R$ 6,1 Milhões em dívidas com um ticket médio de R$ 4.930 por pessoa.

Desde a última edição do Feirão da Serasa, realizado em novembro e dezembro de 2025, foram registrados mais de 181 mil acordos na cidade e uma diminuição de 28 mil inadimplentes no município - quando comparado dezembro de 2025 com janeiro de 2026.

“A procura por iniciativas de negociação mostra que existe um esforço real dos consumidores para sair da inadimplência. Ao reunir empresas de diferentes setores e levar o atendimento até a população, contribuímos para que esses acordos aconteçam de forma mais simples e transparente, ampliando as possibilidades de regularização e fortalecendo a retomada do equilíbrio financeiro das famílias”, completa Aline Maciel.

Outros canais de atendimento para a renegociação de dívidas

  • Correios – mais de 7 mil agências em todo o país
  • Site
  • App Serasa no Google Play e App Store
  • Whatsapp: Número oficial (11) 99575-2096

