Universidade oferece atendimentos ginecológicos gratuitos em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Ilustrativa - Foto: Freepik

Durante o mês de março, a Universidade Salvador (Unifacs) oferece exames ginecológicos gratuitos por meio das campanhas Março Lilás e Março Amarelo, voltadas à conscientização sobre o câncer do colo do útero e a endometriose.

Os atendimentos acontecem na Clínica Integrada de Saúde (CIS), no campus Paralela, e incluem consultas médicas, coleta do exame preventivo (Papanicolau) e atividades educativas sobre autocuidado e saúde da mulher.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para participar, é necessário apresentar documento de identificação e cartão do SUS ou agendar pelo WhatsApp (71) 3273-8512.

Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, em turnos pela manhã e tarde, com horários estendidos às segundas-feiras até as 21h.

Segunda-feira: 8h às 12h; 14h às 18h; 18h às 21h

Terça-feira: 14h às 18h

Quarta-feira: 8h às 12h; 14h às 18h

Quinta-feira: 8h às 12h; 14h às 18h

Sexta-feira: 8h às 12h; 14h às 18h

Segundo a coordenação da clínica, a ação busca ampliar o acesso ao atendimento ginecológico, reforçar a importância do exame preventivo e promover informação qualificada sobre a saúde feminina.

“Fortalecer o atendimento ginecológico durante o mês de março, com foco na coleta do preventivo, orientações educativas, abordagem humanizada às pacientes e conscientização sobre as principais condições que afetam a saúde feminina. Esse é o objetivo da ação”, afirma Simone Pinto, coordenadora da Clínica Integrada de Saúde da Unifacs.