Universidade oferece atendimentos ginecológicos gratuitos em Salvador
Campanhas ocorrem durante todo o mês de março
Por Victoria Isabel
Durante o mês de março, a Universidade Salvador (Unifacs) oferece exames ginecológicos gratuitos por meio das campanhas Março Lilás e Março Amarelo, voltadas à conscientização sobre o câncer do colo do útero e a endometriose.
Os atendimentos acontecem na Clínica Integrada de Saúde (CIS), no campus Paralela, e incluem consultas médicas, coleta do exame preventivo (Papanicolau) e atividades educativas sobre autocuidado e saúde da mulher.
Para participar, é necessário apresentar documento de identificação e cartão do SUS ou agendar pelo WhatsApp (71) 3273-8512.
Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, em turnos pela manhã e tarde, com horários estendidos às segundas-feiras até as 21h.
- Segunda-feira: 8h às 12h; 14h às 18h; 18h às 21h
- Terça-feira: 14h às 18h
- Quarta-feira: 8h às 12h; 14h às 18h
- Quinta-feira: 8h às 12h; 14h às 18h
- Sexta-feira: 8h às 12h; 14h às 18h
Segundo a coordenação da clínica, a ação busca ampliar o acesso ao atendimento ginecológico, reforçar a importância do exame preventivo e promover informação qualificada sobre a saúde feminina.
“Fortalecer o atendimento ginecológico durante o mês de março, com foco na coleta do preventivo, orientações educativas, abordagem humanizada às pacientes e conscientização sobre as principais condições que afetam a saúde feminina. Esse é o objetivo da ação”, afirma Simone Pinto, coordenadora da Clínica Integrada de Saúde da Unifacs.
