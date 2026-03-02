Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Universidade oferece atendimentos ginecológicos gratuitos em Salvador

Campanhas ocorrem durante todo o mês de março

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

02/03/2026 - 9:56 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ilustrativa
Ilustrativa -

Durante o mês de março, a Universidade Salvador (Unifacs) oferece exames ginecológicos gratuitos por meio das campanhas Março Lilás e Março Amarelo, voltadas à conscientização sobre o câncer do colo do útero e a endometriose.

Os atendimentos acontecem na Clínica Integrada de Saúde (CIS), no campus Paralela, e incluem consultas médicas, coleta do exame preventivo (Papanicolau) e atividades educativas sobre autocuidado e saúde da mulher.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para participar, é necessário apresentar documento de identificação e cartão do SUS ou agendar pelo WhatsApp (71) 3273-8512.

Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, em turnos pela manhã e tarde, com horários estendidos às segundas-feiras até as 21h.

  • Segunda-feira: 8h às 12h; 14h às 18h; 18h às 21h
  • Terça-feira: 14h às 18h
  • Quarta-feira: 8h às 12h; 14h às 18h
  • Quinta-feira: 8h às 12h; 14h às 18h
  • Sexta-feira: 8h às 12h; 14h às 18h

Leia Também:

Semana será marcada por chuva intensa e trovoadas em Salvador
Ciclones e corredor de umidade podem provocar chuvas intensas na Bahia
Instituição para crianças com autismo é invadida e roubada em Salvador

Segundo a coordenação da clínica, a ação busca ampliar o acesso ao atendimento ginecológico, reforçar a importância do exame preventivo e promover informação qualificada sobre a saúde feminina.

“Fortalecer o atendimento ginecológico durante o mês de março, com foco na coleta do preventivo, orientações educativas, abordagem humanizada às pacientes e conscientização sobre as principais condições que afetam a saúde feminina. Esse é o objetivo da ação”, afirma Simone Pinto, coordenadora da Clínica Integrada de Saúde da Unifacs.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Exames ginecologista Salvador Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ilustrativa
Play

Lasanha esquecida no forno pode ter causado explosão no Stiep

Ilustrativa
Play

"Chão desabou": o relato dramático da sobrevivente de explosão em Salvador

Ilustrativa
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Ilustrativa
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

x