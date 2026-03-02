Menu
SALVADOR
SALVADOR

Semana será marcada por chuva intensa e trovoadas em Salvador

Capital baiana deve enfrentar dias consecutivos de instabilidade

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

02/03/2026 - 7:41 h

Temperaturas variam entre 24°C a 30°C
Temperaturas variam entre 24°C a 30°C

A semana em Salvador será marcada por volumes expressivos de chuva, trovoadas e variação de temperatura, segundo dados do Climatempo. A capital baiana deve enfrentar dias consecutivos de instabilidade, com acumulados elevados principalmente no início da semana. Confira previsão:

Segunda-feira, 2

A previsão indica sol entre nuvens, pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

  • Temperaturas: mínima de 24°C e máxima de 29°C
  • Volume de chuva: 50,1 mm
  • Chance de chuva: 97%
  • Umidade: 94%
  • Ventos: 9 km/h

A manhã será chuvosa, com aberturas de sol à tarde, mas as pancadas continuam até a noite. Há alta probabilidade de arco-íris. O índice UV será alto e a qualidade do ar está classificada como boa.

Terça-feira, 3

O cenário permanece semelhante, com sol, pancadas de chuva e trovoadas.

  • Temperaturas: 24°C a 29°C
  • Volume de chuva: 40,1 mm
  • Chance de chuva: 96%
  • Umidade: 95%
  • Ventos: 8 km/h

A chuva predomina pela manhã, com aberturas de sol à tarde. À noite, o tempo segue instável.

Quarta-feira, 4

A instabilidade ganha força, com chuva e trovoadas, principalmente pela manhã.

  • Temperaturas: 24°C a 27°C
  • Volume de chuva: 24 mm
  • Chance de chuva: 94%
  • Umidade: 92%
  • Ventos: 10 km/h

Há previsão de chuva forte nas primeiras horas do dia. À tarde, o sol aparece entre nuvens, mas as pancadas continuam até a noite.

Quinta-feira, 5

O tempo começa a apresentar melhora gradual.

  • Condição: sol com algumas nuvens e chuva passageira
  • Temperaturas: 25°C a 30°C
  • Volume de chuva: 1 mm
  • Chance de chuva: 84%
  • Umidade: 95%
  • Ventos: 14 km/h

Apesar da possibilidade de chuva rápida durante o dia, a tendência é de tempo mais firme à noite.

Sexta-feira, 6

A previsão indica sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde, mas com tempo firme à noite.

  • Temperaturas: 24°C a 29°C
  • Volume de chuva: 1 mm

Alerta vermelho

Inmet emite alerta vermelho para 392 municípios da Bahia devido ao alto volume de chuvas. Aviso de grande perigo segue até segunda, 2, e há risco de alagamentos.

Bahia Chuva previsão do tempo Salvador Trovoadas

x