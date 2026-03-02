SALVADOR
Semana será marcada por chuva intensa e trovoadas em Salvador
Capital baiana deve enfrentar dias consecutivos de instabilidade
Por Victoria Isabel
A semana em Salvador será marcada por volumes expressivos de chuva, trovoadas e variação de temperatura, segundo dados do Climatempo. A capital baiana deve enfrentar dias consecutivos de instabilidade, com acumulados elevados principalmente no início da semana. Confira previsão:
Segunda-feira, 2
A previsão indica sol entre nuvens, pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.
- Temperaturas: mínima de 24°C e máxima de 29°C
- Volume de chuva: 50,1 mm
- Chance de chuva: 97%
- Umidade: 94%
- Ventos: 9 km/h
A manhã será chuvosa, com aberturas de sol à tarde, mas as pancadas continuam até a noite. Há alta probabilidade de arco-íris. O índice UV será alto e a qualidade do ar está classificada como boa.
Terça-feira, 3
O cenário permanece semelhante, com sol, pancadas de chuva e trovoadas.
- Temperaturas: 24°C a 29°C
- Volume de chuva: 40,1 mm
- Chance de chuva: 96%
- Umidade: 95%
- Ventos: 8 km/h
A chuva predomina pela manhã, com aberturas de sol à tarde. À noite, o tempo segue instável.
Quarta-feira, 4
A instabilidade ganha força, com chuva e trovoadas, principalmente pela manhã.
- Temperaturas: 24°C a 27°C
- Volume de chuva: 24 mm
- Chance de chuva: 94%
- Umidade: 92%
- Ventos: 10 km/h
Há previsão de chuva forte nas primeiras horas do dia. À tarde, o sol aparece entre nuvens, mas as pancadas continuam até a noite.
Quinta-feira, 5
O tempo começa a apresentar melhora gradual.
- Condição: sol com algumas nuvens e chuva passageira
- Temperaturas: 25°C a 30°C
- Volume de chuva: 1 mm
- Chance de chuva: 84%
- Umidade: 95%
- Ventos: 14 km/h
Apesar da possibilidade de chuva rápida durante o dia, a tendência é de tempo mais firme à noite.
Sexta-feira, 6
A previsão indica sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde, mas com tempo firme à noite.
- Temperaturas: 24°C a 29°C
- Volume de chuva: 1 mm
Alerta vermelho
Inmet emite alerta vermelho para 392 municípios da Bahia devido ao alto volume de chuvas. Aviso de grande perigo segue até segunda, 2, e há risco de alagamentos.
