Semana será marcada por chuva intensa e trovoadas em Salvador

A semana em Salvador será marcada por volumes expressivos de chuva, trovoadas e variação de temperatura, segundo dados do Climatempo. A capital baiana deve enfrentar dias consecutivos de instabilidade, com acumulados elevados principalmente no início da semana. Confira previsão:

Segunda-feira, 2

A previsão indica sol entre nuvens, pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

Temperaturas: mínima de 24°C e máxima de 29°C

Volume de chuva: 50,1 mm

Chance de chuva: 97%

Umidade: 94%

Ventos: 9 km/h

A manhã será chuvosa, com aberturas de sol à tarde, mas as pancadas continuam até a noite. Há alta probabilidade de arco-íris. O índice UV será alto e a qualidade do ar está classificada como boa.

Terça-feira, 3

O cenário permanece semelhante, com sol, pancadas de chuva e trovoadas.

Temperaturas: 24°C a 29°C

Volume de chuva: 40,1 mm

Chance de chuva: 96%

Umidade: 95%

Ventos: 8 km/h

A chuva predomina pela manhã, com aberturas de sol à tarde. À noite, o tempo segue instável.

Quarta-feira, 4

A instabilidade ganha força, com chuva e trovoadas, principalmente pela manhã.

Temperaturas: 24°C a 27°C

Volume de chuva: 24 mm

Chance de chuva: 94%

Umidade: 92%

Ventos: 10 km/h

Há previsão de chuva forte nas primeiras horas do dia. À tarde, o sol aparece entre nuvens, mas as pancadas continuam até a noite.

Quinta-feira, 5

O tempo começa a apresentar melhora gradual.

Condição: sol com algumas nuvens e chuva passageira

Temperaturas: 25°C a 30°C

Volume de chuva: 1 mm

Chance de chuva: 84%

Umidade: 95%

Ventos: 14 km/h

Apesar da possibilidade de chuva rápida durante o dia, a tendência é de tempo mais firme à noite.

Sexta-feira, 6

A previsão indica sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde, mas com tempo firme à noite.

Temperaturas: 24°C a 29°C

Volume de chuva: 1 mm

Alerta vermelho

Inmet emite alerta vermelho para 392 municípios da Bahia devido ao alto volume de chuvas. Aviso de grande perigo segue até segunda, 2, e há risco de alagamentos.

