ALERTA

Ciclones e corredor de umidade podem provocar chuvas intensas na Bahia

Dados do indicam que algumas cidades podem registrar mais de 100 milímetros de chuva

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

01/03/2026 - 19:08 h

SALVADOR Chuva causa transtorno na cidade. Na foto: Ruas do Uruguai completamente alagada rua Direta do Uruguai; Rua Luiz Regis Pacheco. Foto: José Simões/Ag. A TARDE. Data: 12/11/25
SALVADOR Chuva causa transtorno na cidade. Na foto: Ruas do Uruguai completamente alagada rua Direta do Uruguai; Rua Luiz Regis Pacheco. Foto: José Simões/Ag. A TARDE. Data: 12/11/25

A Bahia deve enfrentar dias de tempo instável por causa da atuação de dois ciclones no Atlântico Sul e da formação de um corredor de umidade que se estende sobre o país. A previsão indica chuva frequente e acumulados elevados, com maior impacto no Oeste, no Sul do estado, em Salvador e na Região Metropolitana.

Segundo a MetSul Meteorologia, a situação é considerada incomum porque dois sistemas meteorológicos atuam simultaneamente:

  • Um ciclone extratropical já está formado em alto-mar e contribui para intensificar uma massa de ar frio sobre a Região Sul.
  • Já o segundo sistema, que ainda está em desenvolvimento, pode adquirir características subtropicais e aumentar a instabilidade nas regiões Sudeste e Nordeste.

Inmet

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que algumas cidades podem registrar mais de 100 milímetros de chuva em apenas 24 horas.

Na Bahia, o acumulado previsto para a semana varia entre 100 mm e 200 mm, podendo chegar a volumes entre 200 mm e 400 mm em pontos isolados.

Na capital baiana e nos municípios da Região Metropolitana, há preocupação com alagamentos e deslizamentos de terra. A MetSul alerta para possibilidade de risco geológico muito alto, podendo atingir níveis críticos. Outras regiões do estado, como a Chapada Diamantina, Irecê e a Bacia do Paramirim, também devem permanecer em estado de atenção.

Além das áreas urbanas, há possibilidade de transtornos em rodovias por causa de inundações, enxurradas e deslizamentos de terra.

Leia Também:

Instituição para crianças com autismo é invadida e roubada em Salvador
Operação Mulheres prende homem por descumprimento de medidas protetiva
Chuva força pouso de avião com carga de cocaína avaliada em R$ 26 milhões

País

No restante do país, o ciclone extratropical não representa risco direto por estar distante da costa. O principal efeito observado é a queda nas temperaturas na Região Sul. Desde quinta-feira (26), cidades do Rio Grande do Sul têm registrado mínimas abaixo de 10 °C.

De acordo com especialistas, o principal fator de preocupação neste momento não são ventos fortes, mas sim o volume elevado e contínuo de chuva previsto, principalmente para a Bahia.

x