Cônego Edson Menezes é o novo vigário-geral da Arquidiocese de Salvador

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia iniciou o mês de março com uma mudança estratégica em sua estrutura de governo. O Cardeal Dom Sergio da Rocha, Primaz do Brasil, anunciou, neste domingo, 1º, a nomeação do Cônego Edson Menezes da Silva como o novo vigário-geral da Arquidiocese.

O anúncio ocorreu durante a Santa Missa na Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, local onde o Cônego Edson já exerce um papel de liderança reconhecido por fiéis e turistas.

Como vigário-geral, o cônego Edson Menezes assume a função de principal colaborador no governo pastoral da Arquidiocese, com a responsabilidade de auxiliar na coordenação das atividades administrativas e pastorais, além de representar o Arcebispo em diferentes atos e decisões, conforme o Direito Canônico.

Trajetória de serviço e gratidão

Reconhecido por sua dedicação à formação e à vida paroquial, o Cônego Edson Menezes expressou humildade ao aceitar o cargo. Em seu pronunciamento na Colina Sagrada, destacou o desejo de servir com proximidade fraternal.

“Agradecido pela confiança de Dom Sergio, assim posso ajudá-lo mais diretamente na ação pastoral e no governo da nossa Arquidiocese. Com muita humildade, desejo oferecer o melhor de mim, cultivar espírito de comunhão sinodal com os bispos auxiliares e proximidade fraternal com meus irmãos presbíteros e diáconos. Peço a Nossa Senhora que me proteja, que me guarde e ao Amado Jesus, Senhor do Bonfim, conto sempre com a sua proteção”, afirmou.

A nomeação foi recebida com entusiasmo pela comunidade católica, que vê no Cônego Edson uma figura de diálogo e profunda conexão com as tradições baianas.