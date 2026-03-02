Atenção, contribuinte: dívida de IPTU pode gerar punições em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Boleto IPTU Salvador 2026 - Foto: Divulgação/Ascom Sefaz

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), publicou um decreto que estabelece regras mais rígidas para contribuintes com dívidas elevadas ou reiteradas de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Publicado no Diário Oficial do Município (DOM), o texto já está em vigor e regulamenta a Lei nº 9.877/2025. O decreto foi assinado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) e pela secretária municipal da Fazenda, Giovanna Victer.

Imóveis que não regularizarem os débitos poderão ficar impedidos de obter alvarás, licenças e outros documentos até a quitação da dívida.

A seguir, o Portal A TARDE detalha os principais pontos do decreto.

Quem pode ser enquadrado nas novas regras?

Ao todo, o regime especial atinge dois perfis de devedores:

Grandes devedores : contribuintes com débitos de IPTU iguais ou superiores a R$ 1 milhão, inscritos ou não em dívida ativa;

: contribuintes com débitos de IPTU iguais ou superiores a R$ 1 milhão, inscritos ou não em dívida ativa; Devedores recorrentes : quem deixa de pagar o imposto de forma repetida.

Nesse último caso, a regra considera inadimplência em pelo menos três anos consecutivos ou em cinco anos alternados dentro de um período de dez anos.

A regra vale para quem tem o imóvel em nome próprio, para quem detém o direito de uso e também para quem ocupa o bem, mesmo que não seja o proprietário formal.

Quem não entra na regra?

Não serão enquadrados no regime especial:

Débitos com cobrança suspensa;

Valores incluídos em parcelamento que esteja sendo pago regularmente;

Dívidas ainda em discussão administrativa ou judicial, sem decisão definitiva;

Pedidos de parcelamento protocolados e ainda pendentes de análise.

Como funciona o processo de fiscalização?

A Secretaria Municipal da Fazenda vai verificar todos os meses quem se enquadra nas regras. Antes de aplicar qualquer restrição, o contribuinte será avisado oficialmente.

Esse aviso informará quais dívidas motivaram o enquadramento e explicará o motivo da decisão. A partir da notificação, o contribuinte terá 30 dias para:

Pagar integralmente a dívida;

Aderir a parcelamento;

Apresentar defesa administrativa.

Se não houver manifestação dentro do prazo, o regime especial será aplicado.

Também será possível pedir correção de eventual erro no enquadramento, mediante requerimento fundamentado.

Quais restrições podem ser aplicadas?

Enquanto permanecer inadimplente, o contribuinte poderá sofrer uma série de limitações:

Impedimento de obter ou renovar alvarás e licenças;

Restrição a benefícios fiscais, como isenções e incentivos;

Antecipação da inscrição em dívida ativa, com possibilidade de protesto e execução fiscal;

Impedimento de participar de licitações municipais;

Proibição de firmar contratos, autorizações ou concessões com a administração pública;

Declaração de inaptidão da inscrição no cadastro imobiliário, com suspensão de serviços e emissão de documentos ligados ao imóvel.

E como consultar a situação?

A informação sobre eventual enquadramento ficará disponível para consulta individual no portal eletrônico da Secretaria da Fazenda e também constará nos boletos de IPTU emitidos ao contribuinte.