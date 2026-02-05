SALVADOR
IPTU 2026: prazo de primeiro pagamento em Salvador termina nesta quinta
Pagamentos podem ser feitos de forma digital ou física
Por Victoria Isabel
Cerca de 419 mil proprietários de imóveis devem efetuar o pagamento da cota única ou da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até esta quinta-feira, 5. De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador, o contribuinte que optar pelo pagamento em cota única terá direito a desconto de 7%, desde que a quitação seja feita dentro do prazo de vencimento.
Como fazer o pagamento
O pagamento pode ser efetuado por meio do site da Sefaz utilizando a ferramenta “Pague Fácil” ou diretamente na página de emissão de boleto.
Vale ressaltar que também é possível quitar o documento de arrecadação em outros pontos, como:
- agências bancárias;
- terminais de autoatendimento;
- casas lotéricas;
- aplicativos bancários.
Caso o contribuinte não tenha recebido o boleto, é possível emitir a segunda via do documento por meio do portal oficial da Sefaz.
A Secretaria Municipal da Fazenda disponibiliza 18 postos de atendimento em todas as regiões da capital. A relação completa com endereços e horários de funcionamento pode ser consultada no portal oficial da Sefaz.
