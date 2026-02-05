Menu
SALVADOR
SALVADOR

IPTU 2026: prazo de primeiro pagamento em Salvador termina nesta quinta

Pagamentos podem ser feitos de forma digital ou física

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

05/02/2026 - 6:50 h

Cerca de 419 mil proprietários de imóveis devem efetuar o pagamento
Cerca de 419 mil proprietários de imóveis devem efetuar o pagamento da cota única ou da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até esta quinta-feira, 5. De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador, o contribuinte que optar pelo pagamento em cota única terá direito a desconto de 7%, desde que a quitação seja feita dentro do prazo de vencimento.

Como fazer o pagamento

O pagamento pode ser efetuado por meio do site da Sefaz utilizando a ferramenta “Pague Fácil” ou diretamente na página de emissão de boleto.

Vale ressaltar que também é possível quitar o documento de arrecadação em outros pontos, como:

  • agências bancárias;
  • terminais de autoatendimento;
  • casas lotéricas;
  • aplicativos bancários.

Caso o contribuinte não tenha recebido o boleto, é possível emitir a segunda via do documento por meio do portal oficial da Sefaz.

A Secretaria Municipal da Fazenda disponibiliza 18 postos de atendimento em todas as regiões da capital. A relação completa com endereços e horários de funcionamento pode ser consultada no portal oficial da Sefaz.

x