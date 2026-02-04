Lavagem de Itapuã: a tradição que volta e o lucro que some

A quinta-feira que antecede o Carnaval de Salvador não é apenas uma data no calendário para os moradores de Itapuã; é o pulsar de uma identidade que resiste ao tempo.

A tradicional Lavagem de Itapuã, um dos festejos populares mais tradicionais da Bahia, que este ano completa 121 anos, vive hoje um dilema: enquanto os moradores celebram o retorno das tradições "raiz", quem vive do comércio de rua enfrenta o desafio de uma festa que já não brilha tanto no bolso quanto no passado.

Resgate

Baleia Rosa | Foto: Rafaela Araújo / Ag. A Tarde

Para quem viu o bairro crescer, como Cristóvão de Jesus Santos, 64 anos, a lavagem é um espelho da comunidade. Morador do Alto do Coqueirinho desde 1981, Cristóvão recorda com saudosismo as origens da festa.

“Antigamente era uma lavagem mais raiz, composta por moradores, marchinhas e bandas”, relembra.

Após um período dominado pelos grandes trios elétricos, o ele observa de perto um movimento de retomada. Personagens lúdicos, como a Baleia Rosa, voltam a ocupar o cenário, devolvendo à celebração o caráter de "brincadeira de rua" que unia as famílias.

Para Cristóvão, o significado da lavagem está justamente nesse encontro espontâneo do povo.

O lado B: a Luta pela sobrevivência

Sandra Livramento / ambulante | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Sandra Livramento, que trabalha no bairro há 15 anos, traz o contraponto de quem vê a festa através do balcão improvisado. Para ela, o brilho da lavagem perdeu força para o comércio.

"Já ganhamos muito dinheiro trabalhando aqui. Hoje em dia não", desabafa Sandra. Ela aponta três fatores cruciais para essa queda: a violência, que afasta o público; o preço elevado das mercadorias; e a rigidez dos patrocínios.

Segundo ela, a exclusividade de marcas de bebidas, imposta por grandes cervejarias, limita o que o ambulante pode oferecer, transformando o que deveria ser o "grande dia" em um dia comum de trabalho, com custos mais altos e margens menores.

Transformação

| Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Se por um lado o cortejo das baianas e a lavagem da Igreja de Nossa Senhora da Guia mantêm o sagrado intacto, o profano sofre com as mudanças da economia urbana.

A "elitização" de alguns setores e a migração do público para eventos privados têm esvaziado o asfalto, impactando diretamente trabalhadores como Sandra, que estão ali "com lavagem ou sem lavagem".

Futuro

| Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

O desafio de Itapuã hoje é equilibrar esses dois mundos: preservar a memória nostálgica de moradores como Seu Cristóvão e garantir que a festa continue sendo uma oportunidade digna de renda para trabalhadores como Sandra.