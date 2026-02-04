Menu
AUTOS

Fim da combustão? BYD desbanca rivais e tem carro mais vendido em Salvador e RMS

Montadora chinesa lidera varejo na capital baiana, mantém crescimento contínuo

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

04/02/2026 - 15:48 h

BYD Dolphin Mini
BYD Dolphin Mini -

A BYD segue avançando no mercado automotivo brasileiro e abriu o ano de 2026 na liderança das vendas de varejo em Salvador. Em janeiro, a montadora chinesa desbancou marcas tradicionais e consolidou sua posição como uma das principais forças do setor na capital baiana.

Ao todo, 321 veículos da marca foram emplacados na cidade, o que garantiu à BYD uma participação de 15,1% no mercado local. O desempenho reforça um movimento contínuo: desde novembro de 2025, a greentech figura entre as líderes de vendas no varejo em Salvador.

Leia Também:

Vistoria obrigatória pode mudar a vida de quem tem carro no Brasil
Da Fobica à era das megacarretas
Saiba quais são os 10 carros mais econômicos do Brasil em 2026
Nissan testa no Brasil nova linha de caminhonetes desenvolvida na Ásia

Ritmo acelerado nas concessionárias

Considerando os 21 dias úteis do mês, a BYD registrou uma média de 15,2 veículos vendidos por dia na capital baiana. O volume supera, inclusive, a soma das vendas de Toyota e Honda no mesmo período.

No ranking geral da cidade, o Dolphin Mini apareceu como o segundo carro mais vendido entre todos os modelos comercializados. Já na Região Metropolitana de Salvador (RMS), o compacto elétrico assumiu a liderança absoluta de vendas.

Ranking Varejo Salvador (BA)
Ranking Varejo Salvador (BA) | Foto: Divulgação | BYD

Salvador como mercado estratégico

O bom desempenho em Salvador é impulsionado pela proximidade com o complexo industrial de Camaçari, inaugurado há cerca de quatro meses. No local, já foram produzidos mais de 25 mil veículos, reforçando a estratégia de longo prazo da montadora no estado.

A presença industrial tem refletido diretamente na expansão da marca, que mantém crescimento consistente e projeta alcançar a liderança nacional do mercado automotivo até 2030.

BYD Dolphin Mini
BYD Dolphin Mini | Foto: Divulgação | BYD

Destaque também no interior da Bahia

Além da capital, a BYD também lidera o mercado em Vitória da Conquista. A cidade fechou o acumulado de 2025 com a montadora na primeira posição no varejo e iniciou 2026 mantendo a liderança absoluta.

Em janeiro, a participação de mercado da BYD no município chegou a 24,1%, o que significa que, em média, quase um em cada quatro veículos vendidos na cidade pertence à marca.

Ranking Varejo Bahia (BA).
Ranking Varejo Bahia (BA). | Foto: Divulgação | BYD

Desempenho no ranking estadual e nacional

No recorte estadual, a BYD ocupa a terceira colocação no ranking de vendas de varejo na Bahia, com 11,8% de market share. Ao todo, quase 500 unidades foram comercializadas no estado em janeiro, à frente de montadoras como GM, Hyundai e Jeep.

Em âmbito nacional, a empresa — com menos de quatro anos de atuação no Brasil — aparece pelo segundo mês consecutivo como a quinta marca que mais vende automóveis no país. Apenas em janeiro, foram 9.801 veículos emplacados, uma média de 460 carros eletrificados vendidos por dia, volume quase 50% superior ao registrado no mesmo período de 2025.

No varejo nacional, a BYD ocupa a segunda posição, com 10,75% de participação de mercado. Já no segmento de carros de passeio, a montadora lidera com folga: responde por 62,37% das vendas de veículos 100% elétricos e 24,44% dos híbridos.

Ranking Varejo no Brasil.
Ranking Varejo no Brasil. | Foto: Divulgação | BYD

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

x