Fim da combustão? BYD desbanca rivais e tem carro mais vendido em Salvador e RMS
Montadora chinesa lidera varejo na capital baiana, mantém crescimento contínuo
Por Iarla Queiroz
A BYD segue avançando no mercado automotivo brasileiro e abriu o ano de 2026 na liderança das vendas de varejo em Salvador. Em janeiro, a montadora chinesa desbancou marcas tradicionais e consolidou sua posição como uma das principais forças do setor na capital baiana.
Ao todo, 321 veículos da marca foram emplacados na cidade, o que garantiu à BYD uma participação de 15,1% no mercado local. O desempenho reforça um movimento contínuo: desde novembro de 2025, a greentech figura entre as líderes de vendas no varejo em Salvador.
Ritmo acelerado nas concessionárias
Considerando os 21 dias úteis do mês, a BYD registrou uma média de 15,2 veículos vendidos por dia na capital baiana. O volume supera, inclusive, a soma das vendas de Toyota e Honda no mesmo período.
No ranking geral da cidade, o Dolphin Mini apareceu como o segundo carro mais vendido entre todos os modelos comercializados. Já na Região Metropolitana de Salvador (RMS), o compacto elétrico assumiu a liderança absoluta de vendas.
Salvador como mercado estratégico
O bom desempenho em Salvador é impulsionado pela proximidade com o complexo industrial de Camaçari, inaugurado há cerca de quatro meses. No local, já foram produzidos mais de 25 mil veículos, reforçando a estratégia de longo prazo da montadora no estado.
A presença industrial tem refletido diretamente na expansão da marca, que mantém crescimento consistente e projeta alcançar a liderança nacional do mercado automotivo até 2030.
Destaque também no interior da Bahia
Além da capital, a BYD também lidera o mercado em Vitória da Conquista. A cidade fechou o acumulado de 2025 com a montadora na primeira posição no varejo e iniciou 2026 mantendo a liderança absoluta.
Em janeiro, a participação de mercado da BYD no município chegou a 24,1%, o que significa que, em média, quase um em cada quatro veículos vendidos na cidade pertence à marca.
Desempenho no ranking estadual e nacional
No recorte estadual, a BYD ocupa a terceira colocação no ranking de vendas de varejo na Bahia, com 11,8% de market share. Ao todo, quase 500 unidades foram comercializadas no estado em janeiro, à frente de montadoras como GM, Hyundai e Jeep.
Em âmbito nacional, a empresa — com menos de quatro anos de atuação no Brasil — aparece pelo segundo mês consecutivo como a quinta marca que mais vende automóveis no país. Apenas em janeiro, foram 9.801 veículos emplacados, uma média de 460 carros eletrificados vendidos por dia, volume quase 50% superior ao registrado no mesmo período de 2025.
No varejo nacional, a BYD ocupa a segunda posição, com 10,75% de participação de mercado. Já no segmento de carros de passeio, a montadora lidera com folga: responde por 62,37% das vendas de veículos 100% elétricos e 24,44% dos híbridos.
