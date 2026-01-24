Brasil vai receber megafábrica da BYD com investimento de R$ 5,5 bilhões

BYD vai inaugurar megafábrica no Brasil - Foto: Divulgação | BYD

A expansão da indústria de veículos elétricos no Brasil ganhou um novo capítulo com o anúncio de uma megafábrica de chassis de ônibus elétricos da BYD, gigante chinesa do setor de mobilidade e energia limpa. A nova unidade será instalada no estado de São Paulo, terá cerca de 180 mil m², poderá gerar até 800 empregos diretos e reforça o país como um dos principais polos estratégicos da empresa fora da China.

O investimento se soma à fábrica de carros elétricos e híbridos inaugurada em outubro em Camaçari (BA), consolidando o Brasil como base industrial da BYD na América Latina.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como será a megafábrica da BYD em São Paulo

O plano da empresa prevê um prazo de dois a três anos para que a nova unidade esteja em plena operação. A estrutura representará uma ampliação expressiva em relação à planta atual de chassis localizada em Campinas, que ocupa cerca de 7 mil m².

Desde 2015, a unidade campineira produz chassis de ônibus elétricos, mas a crescente demanda superou a capacidade instalada. Com a nova fábrica, a BYD projeta uma produção anual de 6 mil a 7 mil chassis, frente às cerca de 600 unidades fabricadas ao longo da última década.

Enquanto a megafábrica não fica pronta, a empresa planeja instalar uma planta temporária próxima a Campinas, com o objetivo de atingir a marca de 1.200 chassis já em 2026, evitando gargalos de entrega.

Geração de empregos

A atual planta de Campinas emprega entre 80 e 100 trabalhadores. Já a futura megafábrica deverá contar com uma equipe entre 700 e 800 funcionários, abrangendo funções operacionais, técnicas, engenharia, logística e gestão.

O aumento significativo no número de vagas reforça o impacto econômico regional e amplia oportunidades no setor de mobilidade elétrica.

Principais características da megafábrica

Área construída: cerca de 180 mil m²;

Capacidade produtiva: até 6 mil–7 mil chassis por ano;

Produtos: chassis de ônibus elétricos (com potencial para caminhões elétricos);

Empregos diretos: até 800 postos de trabalho;

Localização: estado de São Paulo;

Cronograma: início das operações entre 2027 e 2028;

Objetivo estratégico: tornar o Brasil um polo regional para atender o mercado interno e exportações na América do Sul, com possibilidade futura de expansão para a África.

Estratégia da BYD no Brasil

A nova megafábrica se soma à entrada da BYD no mercado brasileiro de carros de passeio a partir de 2023. Em Camaçari (BA), a empresa assumiu a antiga fábrica da Ford, com investimento estimado em R$ 5,5 bilhões e capacidade inicial para produzir cerca de 150 mil veículos por ano.

A projeção é de até 20 mil empregos diretos e indiretos na unidade baiana. Do ponto de vista logístico, o Brasil é visto como um hub estratégico para atender o mercado nacional, países da América do Sul e, em uma etapa posterior, mercados africanos.

Impactos para o transporte público

A instalação da megafábrica está diretamente ligada às políticas de descarbonização do transporte urbano. O aumento da produção nacional de ônibus elétricos deve facilitar a renovação de frotas, reduzir emissões de gases de efeito estufa e melhorar a qualidade do ar nas grandes cidades.

Entre os principais impactos esperados estão: