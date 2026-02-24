Líquido colorido surge em praia de Salvador e mata peixes; saiba o que é

Moradores denunciam líquido estranho e morte de peixes - Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Um cenário incomum tem preocupado quem vive e trabalha na região de São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Um líquido de tonalidade azul e amarela passou a ser visto na faixa de areia da praia e, dias depois, peixes começaram a surgir mortos no local. A situação já está sob apuração do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos(Inema), que investiga a hipótese de contaminação.

De acordo com relatos de moradores, o problema não é recente. A presença da substância teria sido percebida há algumas semanas.

Vídeos ampliam alerta



Imagens compartilhadas nas redes sociais reforçaram a preocupação da comunidade. Filho de pescador, o motorista Atan Gama, conhecido nas redes como Atan Uber, também expôs o caso publicamente. Segundo ele, ao cavar a areia, um líquido esverdeado emerge do solo. O relato inclui a morte de filhotes de peixes, siris e até tartarugas na área.

Ele questiona se será preciso que algo mais grave aconteça para que providências sejam tomadas e afirma que a situação representa desrespeito a pescadores e marisqueiras que dependem da pesca para garantir sustento.

As imagens circularam rapidamente e aumentaram a pressão por respostas.

Suspeita contra empresa ainda não confirmada



Parte dos moradores atribui o problema à suposta liberação de um pó químico por uma empresa na região. Até o momento, no entanto, não há confirmação oficial sobre a origem da substância encontrada na praia.

Em nota, o Inema informou que novas informações só serão divulgadas após a conclusão das análises e a emissão do laudo técnico sobre a ocorrência.

"O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informa que técnicos das equipes de Fiscalização e de Atendimento a Denúncias estiveram no local na última sexta-feira, 20, e retornarão ao longo desta semana para realizar a coleta de material e dar continuidade às investigações. Novas análises também serão realizadas no decorrer dos próximos dias.

Informações adicionais serão divulgadas após a conclusão das análises e a emissão do laudo técnico referente à ocorrência", afirmou o instituto.

Como denunciar



A população pode contribuir com informações sobre possíveis crimes ou irregularidades ambientais por meio do Disque Denúncia do Inema, válido para todo o estado da Bahia. O contato pode ser feito pelo telefone 0800 071 1400 ou pelo e-mail [email protected].

O órgão garante que a identidade do denunciante é preservada, permitindo que o registro seja realizado de forma anônima.