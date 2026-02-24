Trovoada e alerta de perigo: confira a previsão do tempo para Salvador

Todas as 417 cidades da Bahia estão com alerta de chuvas intensas - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Instabilidade e pancadas de chuva típicas do verão vão fazer parte da rotina soteropolitano nesta semana, segundo o Climatempo. A previsão do tempo aponta que Salvador vai ter sol entre nuvens na maior parte dos dias, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva, sobretudo no período da tarde e da noite.

Nesta terça-feira, 24, o sol aparece entre nuvens, mas há chance de pancadas de chuva à tarde. Na quarta-feira, 25, o cenário se repete, com instabilidade e possibilidade de trovoadas.

Já na quinta, 26, e na sexta-feira, 27, o tempo segue abafado, com máximas próximas dos 30°C e chuva rápida ao longo do dia.

No fim de semana, a tendência é de períodos mais prolongados de precipitação, especialmente no sábado, quando há previsão de chuva mais intensa. No domingo, o tempo continua instável, com trovoadas.

Temperaturas

As temperaturas devem variar entre 24°C e 31°C ao longo da semana, com alta umidade do ar, o que mantém a sensação térmica elevada.

Além disso, há alerta meteorológico para chuvas intensas, com orientação para que a população evite áreas alagadas e redobre a atenção em caso de rajadas de vento e descargas elétricas.

Bahia em alerta

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todas as 417 cidades da Bahia estão com alerta laranja de chuvas intensas. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira e é válida até a noite de sexta.

Além do alerta laranja, as cidades de Caravelas, Ibirapuã, Lajedão, Mucuri e Nova Viçosa, todas no extremo sul do estado, também estão com alerta vermelho, que indica grande perigo.

Nesses locais, pode chover mais de 100 mm por dia. Há risco de alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas.

Nas 417 cidades com aviso laranja, pode chover cerca de 100 mm por dia e os ventos podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet aponta que a maior parte do país tem previsão de chuva durante a semana. Na Bahia, os maiores volumes devem ficar concentrados no centro do estado, onde os acumulados de chuva podem ultrapassar 150 mm em sete dias.

Na faixa litorânea do estado, o tempo deve ficar estável e mais seco, com acumulados de chuva abaixo de 15 mm.