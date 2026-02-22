Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Alerta máximo: frente fria pode provocar até 200 mm de chuva

Sistema começa a atuar na terça-feira e deve provocar volumes elevados no Sul

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

22/02/2026 - 11:44 h

Orla de Salvador em um dia chuvoso (ilustração)
Orla de Salvador em um dia chuvoso (ilustração)

Uma nova frente fria já tem data para mudar o cenário climático no Brasil. O sistema começa a se deslocar pelo país no início da próxima semana e deve alterar a circulação de ventos, favorecendo o aumento significativo das chuvas em diversas regiões.

Até a chegada do fenômeno, a tendência ainda é de tempo mais firme em parte do território nacional, com predomínio de condições secas.

Sistema começa a avançar na terça-feira

Segundo previsão do Meteored, a frente fria passa a atuar a partir da terça-feira (24). Durante a manhã, as primeiras pancadas mais intensas já devem ser registradas e, no decorrer da tarde, a instabilidade se amplia, elevando o risco de temporais.

A expectativa é de avanço gradual ao longo do dia, com a chuva ganhando força e se espalhando conforme o sistema progride pelo país.

Região Sul será a primeira atingida

O Rio Grande do Sul deve sentir os primeiros impactos ainda na manhã de terça, com previsão de chuva forte. Ao longo da tarde, a instabilidade se espalha por toda a Região Sul, alcançando também Santa Catarina e, na sequência, o Paraná.

Na quarta-feira (25), o sistema avança em direção ao norte. Enquanto as precipitações tendem a perder intensidade em território gaúcho, permanecem fortes sobre Santa Catarina e Paraná, mantendo o potencial para transtornos.

Acumulados podem chegar a 200 mm

De acordo com o Meteored, até o fim da quarta-feira, os volumes mais expressivos devem se concentrar em pontos específicos:

  • Leste do Paraná, do litoral até áreas da região metropolitana de Curitiba;
  • Litoral norte de Santa Catarina.

Nessas localidades, os acumulados podem atingir 200 milímetros. O cenário aumenta o risco de alagamentos, elevação do nível de rios e deslizamentos em áreas vulneráveis. Há ainda possibilidade isolada de queda de granizo.

Instabilidade se espalha pelo país

Com a passagem da frente fria pelo Sul, o sistema também reorganiza a circulação de umidade no Brasil. A mudança favorece pancadas de chuva em estados do Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, além de áreas da Região Norte.

Nem todo o Norte terá aumento de chuva

Alguns estados devem registrar redução nos volumes, como Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e o norte do Pará. Esse comportamento está relacionado à atuação da Oscilação de Madden-Julian, fenômeno climático que, segundo o Meteored, tende a inibir a formação de nuvens carregadas nessas áreas durante o período.

A nova frente fria, portanto, marca uma virada no padrão do tempo em boa parte do país — com alerta especial para regiões que podem enfrentar acumulados expressivos em poucos dias.

x