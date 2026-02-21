GASTRONOMIA
Cafeterias brasileiras são eleitas as melhores do mundo; saiba quais
rasil conquista espaço no prestigiado ranking global que avaliou mais de 15 mil estabelecimentos
Por Luiz Almeida
O café brasileiro, reconhecido mundialmente pela qualidade de seus grãos, agora também celebra o protagonismo de suas cafeterias.
Nesta semana, a segunda edição do ranking The World’s 100 Best Coffee Shops foi anunciada em Madri, na Espanha, e o Brasil marcou presença com dois estabelecimentos entre os 100 melhores do mundo: a Cupping Café, em São Paulo, e a Coffee Five, no Rio de Janeiro.
Destaques do Brasil
As casas brasileiras selecionadas se destacam não apenas pelo produto final, mas pela experiência completa oferecida aos clientes:
Cupping Café (São Paulo): Localizada na 81ª posição, a cafeteria situada na Vila Madalena figura na lista pelo segundo ano consecutivo.
Fundada em 2017, a casa é conhecida pela torra própria, moagem precisa e grãos selecionados de diversas regiões do país. O ambiente é planejado para ser acolhedor, unindo cafés especiais a uma seleção de bolos artesanais.
Coffee Five (Rio de Janeiro): Ocupando a 92ª colocação, o estabelecimento carioca está localizado no Centro da cidade (Rua da Quitanda, 86). A entrada no ranking consolida o Rio de Janeiro como um polo importante de inovação e excelência no serviço de baristas.
Como funciona o ranking das cafeterias?
O The World’s 100 Best Coffee Shops é um sistema global de reconhecimento que utiliza critérios rigorosos para definir os melhores endereços do ramo. Nesta edição, o funil foi estreito: mais de 15 mil cafeterias foram avaliadas ao redor do globo.
A seleção combina a curadoria técnica de mais de 800 jurados profissionais de diversos continentes com o engajamento do público, que registrou mais de 350 mil votos. Entre os pilares analisados pela organização, destacam-se:
- Qualidade do café e especialização do barista;
- Atendimento ao cliente e inovação;
- Ambiente, atmosfera e consistência;
- Práticas de sustentabilidade.
