Adeus, ovo tradicional? Versão em fatias ganha espaço na Páscoa

Uma nova aposta para a Páscoa de 2026 vem ganhando força nas redes sociais: o ovo de Páscoa em fatia promete inovar o tradicional formato do chocolate, unindo praticidade e sofisticação.

O novo modelo propõe porções individuais, recheadas e com forte apelo visual. A iguaria chama atenção pela divisão em partes, geralmente cerca de seis fatias, que são abundantes e cremosas, ampliando as possibilidades de consumo durante o período.

Outro fator que impulsiona a repercussão é a possibilidade de reunir mais de um sabor no mesmo ovo, o que amplia as opções para o consumidor e aumenta o potencial de vendas. A novidade já é vista como tendência entre confeiteiros que buscam diversificar o cardápio e atrair novos clientes.

Preço acessível?

As fatias variam, em média, entre R$ 15 e R$ 30, a depender da proposta. Há versões mais simples, vendidas por unidade, e opções premium, com recheios diferenciados e acabamento sofisticado.

Nas redes sociais, vídeos dos ovos em fatia acumulam milhares de visualizações e ajudam a impulsionar a tendência. Para quem produz, a novidade representa uma oportunidade de ampliar os lucros durante o feriado, apostando na variedade de sabores e na venda fracionada como estratégia comercial.