Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIRALIZOU!

Adeus, ovo tradicional? Versão em fatias ganha espaço na Páscoa

Novo modelo vem ganhando repercussão nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/02/2026 - 16:50 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Versão em fatias ganha espaço na Páscoa
Versão em fatias ganha espaço na Páscoa -

Uma nova aposta para a Páscoa de 2026 vem ganhando força nas redes sociais: o ovo de Páscoa em fatia promete inovar o tradicional formato do chocolate, unindo praticidade e sofisticação.

O novo modelo propõe porções individuais, recheadas e com forte apelo visual. A iguaria chama atenção pela divisão em partes, geralmente cerca de seis fatias, que são abundantes e cremosas, ampliando as possibilidades de consumo durante o período.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Outro fator que impulsiona a repercussão é a possibilidade de reunir mais de um sabor no mesmo ovo, o que amplia as opções para o consumidor e aumenta o potencial de vendas. A novidade já é vista como tendência entre confeiteiros que buscam diversificar o cardápio e atrair novos clientes.

Leia Também:

Eleito em 2025, o segundo melhor parque aquático do mundo fica no Nordeste
Alimento muito consumido pelos brasileiros reduz agressividade; saiba qual
Vinho europeu com preço de nacional? Saiba como tratado histórico vai mexer no seu bolso

Preço acessível?

As fatias variam, em média, entre R$ 15 e R$ 30, a depender da proposta. Há versões mais simples, vendidas por unidade, e opções premium, com recheios diferenciados e acabamento sofisticado.

Nas redes sociais, vídeos dos ovos em fatia acumulam milhares de visualizações e ajudam a impulsionar a tendência. Para quem produz, a novidade representa uma oportunidade de ampliar os lucros durante o feriado, apostando na variedade de sabores e na venda fracionada como estratégia comercial.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Loja Da Kátia (@lojada_katia)

Vídeos viralizaram nas redes sociais
Vídeos viralizaram nas redes sociais | Foto: Reprodução

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ovo de páscoa páscoa Páscoa 2026 viralizou

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Versão em fatias ganha espaço na Páscoa
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Versão em fatias ganha espaço na Páscoa
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Versão em fatias ganha espaço na Páscoa
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Versão em fatias ganha espaço na Páscoa
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x