Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GASTRONOMIA

Eleito em 2025, o segundo melhor parque aquático do mundo fica no Nordeste

Parque cearense conquista ranking global e coloca o país no topo do turismo internacional

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

18/02/2026 - 15:29 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Beach Park, no Ceará
Beach Park, no Ceará -

O Brasil voltou a aparecer entre os grandes destinos turísticos do planeta em 2025 — e com protagonismo. Um parque aquático localizado no Nordeste foi eleito o segundo melhor do mundo em um dos rankings mais respeitados do setor, consolidando o país como referência internacional em lazer e entretenimento.

Reconhecimento global

O Beach Park, situado em Aquiraz, no litoral do Ceará, conquistou o segundo lugar no prêmio Travellers’ Choice – Best of the Best, promovido pelo Tripadvisor. A premiação é baseada em milhões de avaliações de visitantes ao redor do mundo.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No ranking de 2025, o parque brasileiro ficou atrás apenas do Waterbom Bali, na Indonésia, superando empreendimentos tradicionais de diversos países.

Além da posição global, o Beach Park também foi reconhecido como o melhor parque aquático das Américas.

Leia Também:

Navio com mais de cinco mil turistas atraca em Salvador
País ao lado do Brasil inaugura parque inspirado em Dragon Ball
Bairro histórico de Salvador se transforma em novo destino cultural
Balneário no Nordeste atrai turistas por praias de águas cristalinas

Estrutura que impressiona

O resultado reflete investimentos contínuos em tecnologia, infraestrutura e segurança. O parque reúne atrações para diferentes perfis de público, com toboáguas radicais, piscinas temáticas e espaços voltados para famílias e crianças.

Entre os principais atrativos está o Insano, um dos toboáguas mais altos do mundo, com altura equivalente a um prédio de 14 andares. O complexo ainda conta com corredeiras artificiais, áreas de descanso e experiências pensadas para todas as faixas etárias.

Beach Park, no Ceará
Beach Park, no Ceará | Foto: Divulgação / Beach Park

Muito além das piscinas

O Beach Park vai além do parque aquático. O complexo turístico inclui opções de lazer à beira-mar, trilhas ecológicas e uma estrutura gastronômica que valoriza a culinária regional.

A Vila Azul do Mar, espaço aberto ao público, reúne lojas, quiosques e programação cultural. Outro destaque é o Arvorar, novo parque do grupo, que aposta em atividades ao ar livre, educação ambiental e conexão com a natureza.

Parque cearense conquista ranking global
Parque cearense conquista ranking global | Foto: Divulgação / Beach Park

Brasil em alta no turismo

A conquista reforça a competitividade do Brasil no cenário internacional. Com padrão global e experiências diversificadas, o Beach Park se consolida como um dos principais destinos de lazer do país, atraindo visitantes nacionais e estrangeiros.

O reconhecimento em 2025 coloca o Nordeste novamente no mapa do turismo mundial — desta vez, no topo das preferências dos viajantes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Nordeste parque aquático Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Beach Park, no Ceará
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Beach Park, no Ceará
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Beach Park, no Ceará
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Beach Park, no Ceará
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x