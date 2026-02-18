Eleito em 2025, o segundo melhor parque aquático do mundo fica no Nordeste

Siga o A TARDE no Google

Beach Park, no Ceará - Foto: Divulgação / Beach Park

O Brasil voltou a aparecer entre os grandes destinos turísticos do planeta em 2025 — e com protagonismo. Um parque aquático localizado no Nordeste foi eleito o segundo melhor do mundo em um dos rankings mais respeitados do setor, consolidando o país como referência internacional em lazer e entretenimento.

Reconhecimento global

O Beach Park, situado em Aquiraz, no litoral do Ceará, conquistou o segundo lugar no prêmio Travellers’ Choice – Best of the Best, promovido pelo Tripadvisor. A premiação é baseada em milhões de avaliações de visitantes ao redor do mundo.

No ranking de 2025, o parque brasileiro ficou atrás apenas do Waterbom Bali, na Indonésia, superando empreendimentos tradicionais de diversos países.

Além da posição global, o Beach Park também foi reconhecido como o melhor parque aquático das Américas.

Estrutura que impressiona



O resultado reflete investimentos contínuos em tecnologia, infraestrutura e segurança. O parque reúne atrações para diferentes perfis de público, com toboáguas radicais, piscinas temáticas e espaços voltados para famílias e crianças.

Entre os principais atrativos está o Insano, um dos toboáguas mais altos do mundo, com altura equivalente a um prédio de 14 andares. O complexo ainda conta com corredeiras artificiais, áreas de descanso e experiências pensadas para todas as faixas etárias.

Beach Park, no Ceará | Foto: Divulgação / Beach Park

Muito além das piscinas



O Beach Park vai além do parque aquático. O complexo turístico inclui opções de lazer à beira-mar, trilhas ecológicas e uma estrutura gastronômica que valoriza a culinária regional.

A Vila Azul do Mar, espaço aberto ao público, reúne lojas, quiosques e programação cultural. Outro destaque é o Arvorar, novo parque do grupo, que aposta em atividades ao ar livre, educação ambiental e conexão com a natureza.

Parque cearense conquista ranking global | Foto: Divulgação / Beach Park

Brasil em alta no turismo



A conquista reforça a competitividade do Brasil no cenário internacional. Com padrão global e experiências diversificadas, o Beach Park se consolida como um dos principais destinos de lazer do país, atraindo visitantes nacionais e estrangeiros.

O reconhecimento em 2025 coloca o Nordeste novamente no mapa do turismo mundial — desta vez, no topo das preferências dos viajantes.