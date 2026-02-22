Menu
BRASIL
INCIDENTE

Pouso simultâneo entre aviões é visto em Guarulhos

Ocorrência segue sob análise técnica e operacional pelos órgãos competentes

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/02/2026 - 0:55 h

laviões envolvidos, um Boeing 747 (B747) e um Boeing 737 (B737), pousaram simultaneamente, em pistas paralelas -

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, registrou na última quarta-feira 18, um incidente incomum envolvendo duas aeronaves comerciais durante o procedimento de aproximação para pouso.

ANAV (Serviços de Navegação Aérea), responsável por administrar o caso, informou que a ocorrência foi devidamente registrada e está em processo de análise.

Os aviões envolvidos, um Boeing 747 (B747) e um Boeing 737 (B737), pousaram simultaneamente, em pistas paralelas. O procedimento não é permitido especificamente no Aeroporto Internacional de São Paulo, em razão da proximidade das pistas e do tráfego intensos.

Segundo a NAV Brasil, em decorrência das características operacionais das aeronaves, o B747, que possui maior velocidade de aproximação, realizou o pouso antes da sequência previamente planejada, o que ocasionou a redução da separação prevista.

A ocorrência segue sob análise técnica e operacional pelos órgãos competentes. Segundo a empresa, o objetivo é compreender o contexto da operação e identificar oportunidades de aperfeiçoamento das atividades, para prevenir situações semelhantes.

Apesar da gravidade do episódio, os pousos foram realizados normalmente, sem interferências, sem impacto operacional e sem prejuízo ao fluxo das demais chegadas.

x