IMPOSTO

IPVA 2026: veja como pagar menos na Bahia

Motoristas precisam estar atentos a prazos para obter descontos

Ane Catarine

Por Ane Catarine

21/02/2026 - 20:46 h

Fluxo de carros no trânsito
Fluxo de carros no trânsito -

Os proprietários de veículos emplacados na Bahia têm até a próxima quarta-feira, 25, para garantir 15% de desconto no pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. O benefício é válido apenas para pagamento à vista.

Para deixar o veículo totalmente regularizado, segundo a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA), é necessário pagar também o licenciamento integrado, que inclui, além do IPVA, a taxa anual de licenciamento e eventuais multas.

Após o pagamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) deve ser emitido pelo próprio contribuinte no ba.gov.br, já que o documento não é mais enviado pelos Correios.

Como garantir o desconto de 15%

O pagamento deve ser feito em cota única até o dia 25. O desconto é aplicado automaticamente no momento da quitação.

O contribuinte pode pagar pelo ba.gov.br ou por meio dos aplicativos e caixas eletrônicos do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, informando o número do Renavam.

Também é possível pagar via Pix, em qualquer instituição bancária, após a emissão do Documento de Arrecadação Estadual na plataforma ba.gov.br.

E se perder o prazo?

Quem não conseguir pagar até 25 de fevereiro ainda poderá obter 8% de desconto, desde que quite o valor integral até o vencimento da primeira parcela prevista no calendário do IPVA 2026.

Também há a opção de parcelamento em cinco vezes, sem desconto, conforme o número final da placa. O parcelamento é permitido apenas para débitos iguais ou superiores a R$ 120.

