IPVA de mais de R$ 1 milhão? Dono da Ferrari escapa de pagar o imposto

Ferrari catarinense terá IPVA menor por causa da alíquota estadual - Foto: Ferrari/Divulgação

O carro mais caro em circulação no Brasil está em Santa Catarina, mas o dono do veículo não será o responsável por pagar o IPVA mais alto do país em 2026. O título de imposto mais salgado ficará com outro exemplar do mesmo modelo, emplacado no Distrito Federal.

Avaliada em mais de R$ 38 milhões, a Ferrari LaFerrari registrada em Balneário Camboriú lidera o ranking de valor de mercado, mas se beneficia de uma alíquota menor do imposto estadual.

O carro mais caro do país

O veículo em questão é uma Ferrari LaFerrari 2016, modelo de edição limitada e considerado um dos supercarros mais exclusivos já produzidos pela montadora italiana. Segundo estimativa oficial, o valor de mercado do exemplar catarinense chega a R$ 38.043.737,00, o maior entre os carros registrados no Brasil.

Mesmo com esse valor astronômico, o IPVA cobrado em Santa Catarina será inferior ao de outro carro idêntico, avaliado em R$ 35,6 milhões e registrado no Distrito Federal.

Por que o IPVA não é o maior?

A diferença está na alíquota do IPVA, que varia de estado para estado. Em Santa Catarina, a taxa aplicada é de 2% sobre o valor do veículo, enquanto no Distrito Federal o percentual sobe para 3%.

Com isso, o proprietário da Ferrari LaFerrari catarinense pagará R$ 760.874,74 de IPVA em 2026 — o valor mais alto já registrado no estado, segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz-SC), mas ainda assim inferior ao cobrado no DF.

Já o dono da LaFerrari emplacada em Brasília desembolsará R$ 1.067.933,76, cerca de R$ 300 mil a mais, mesmo com o carro valendo menos.

Como funciona a cobrança do IPVA no Brasil

No Brasil, as alíquotas do IPVA variam entre 1,9% e 4% do valor do veículo. O Paraná aparece com a menor taxa do país, enquanto São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro aplicam as alíquotas máximas, de 4%.

Essa variação faz com que carros de valores semelhantes paguem impostos muito diferentes, dependendo do estado onde estão registrados.

O que torna a Ferrari LaFerrari tão especial

Produzida entre 2013 e 2018, a LaFerrari foi o primeiro modelo híbrido da história da Ferrari. O superesportivo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,6 segundos e pode atingir 350 km/h de velocidade máxima.

A tecnologia híbrida permitiu manter a potência elevada e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de combustível em cerca de 40%, um feito significativo para um carro desse porte e desempenho.