Adeus ao micro-ondas: nova tendência pode aposentar eletrodoméstico
Aparelho pode perder espaço nas cozinhas brasileiras
Uma possível virada no uso de eletrodomésticos pode marcar o ano de 2026, segundo previsões da imprensa internacional. O micro-ondas, presente na maioria dos lares, pode perder espaço e ser substituído por alternativas mais práticas e eficientes.
Para muitos consumidores, o uso frequente do micro-ondas altera o sabor e modifica a textura dos alimentos, deixando-os menos atrativos. Com isso, o eletrodoméstico deixa de ser uma opção preferida e abre caminho para o retorno do fogão tradicional às rotinas domésticas.
Por que o fogão?
O fogão é uma alternativa capaz de preservar melhor o sabor original dos alimentos. Mesmo exigindo maior atenção durante o preparo, como mexer os ingredientes para que o tempero se distribua de forma uniforme, o método garante resultados mais satisfatórios.
No preparo de molhos e massas, por exemplo, o uso do fogão evita a perda de textura, impedindo que os alimentos fiquem borrachudos. Além disso, o aquecimento gradual contribui para manter o frescor e realçar o sabor, algo que muitos consumidores afirmam não encontrar no micro-ondas.
Outros eletrodomésticos ganharam espaço nos últimos anos, como as fritadeiras elétricas (airfryer) e as panelas de pressão elétricas, que oferecem praticidade sem comprometer a qualidade dos alimentos.
Dessa forma, o possível retorno do fogão ao protagonismo vai além da praticidade: reflete uma busca por refeições mais saborosas e saudáveis.
