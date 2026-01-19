GASTRONOMIA
Carne que todo mundo joga fora pode virar prato de chef; fácil e econômico
Com truque mineiro e poucos ingredientes, a moela de frango ganha cremosidade e sabor surpreendente
Por Iarla Queiroz
Ela costuma dividir opiniões e, muitas vezes, acaba esquecida no açougue. Mas a moela de frango, quando bem preparada, pode se transformar em um prato digno de restaurante — daqueles que surpreendem no primeiro garfo. Econômica, versátil e cheia de personalidade, essa carne ganha destaque em uma receita cremosa, com tempero marcante e um toque bem caseiro.
Muito comum em botecos e almoços de família, a moela aqui aparece longe do básico. O preparo elimina o cheiro forte, garante maciez e ainda entrega um caldo encorpado que pede pão, arroz branco ou aquela farofa caprichada.
O segredo começa antes da panela
O primeiro passo para uma boa moela está no cuidado inicial. O uso de limão, vinagre e até fubá no cozimento ajuda a neutralizar odores e deixa a carne pronta para absorver os temperos. É essa etapa que faz toda a diferença no resultado final.
Depois de pré-cozida e bem lavada, a moela está pronta para entrar em cena de verdade.
Aqui, o sabor começa no bacon dourado, que libera gordura e aroma. Cebola, alho, pimentões e especiarias entram em seguida, criando uma base rica e equilibrada. A páprica defumada e o cominho aparecem com moderação, apenas para realçar — sem roubar a cena.
A cerveja pilsen entra como coadjuvante de luxo: ajuda a aprofundar o sabor e some rapidamente, já que o álcool evapora antes da pressão.
Leia Também:
Receita de moela de frango cremosa
Ingredientes
- 1 kg de moela de frango limpa e cortada
- Suco de 1 limão
- 1 colher (sopa) de vinagre branco
- 1 colher (chá) rasa de fubá
- 1 folha de louro
- Água para o cozimento
Para o refogado
- 150 g de bacon em cubos
- 1 colher (sopa) de banha ou óleo
- 1 cebola grande picada
- 4 dentes de alho picados
- ½ pimentão vermelho em tiras
- ½ pimentão amarelo em tiras
- 1 tomate picado (opcional)
- 1 colher (chá) de páprica defumada
- ½ colher (chá) de cominho (opcional)
- 1 colher (sopa) de creme de cebola em pó
- ½ xícara de água fria
- ½ lata de cerveja pilsen
- Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto
Modo de preparo
- Deixe a moela de molho em água fria com o limão por 30 minutos
- Escorra e cozinhe com água, fubá, louro e vinagre por 8 minutos
- Lave a moela em água corrente e reserve
- Doure o bacon, acrescente cebola e alho e refogue
- Junte a moela, os temperos, pimentões e tomate
- Transfira para a panela de pressão, acrescente a cerveja e deixe ferver sem tampa por 3 minutos
- Cubra com água, tampe e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão
- Dissolva o creme de cebola em água fria e acrescente ao preparo
- Cozinhe por mais 3 minutos, até o caldo engrossar
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes