GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Carne que todo mundo joga fora pode virar prato de chef; fácil e econômico

Com truque mineiro e poucos ingredientes, a moela de frango ganha cremosidade e sabor surpreendente

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

19/01/2026 - 18:00 h
Receita simples transforma moela em estrela do almoço
Receita simples transforma moela em estrela do almoço -

Ela costuma dividir opiniões e, muitas vezes, acaba esquecida no açougue. Mas a moela de frango, quando bem preparada, pode se transformar em um prato digno de restaurante — daqueles que surpreendem no primeiro garfo. Econômica, versátil e cheia de personalidade, essa carne ganha destaque em uma receita cremosa, com tempero marcante e um toque bem caseiro.

Muito comum em botecos e almoços de família, a moela aqui aparece longe do básico. O preparo elimina o cheiro forte, garante maciez e ainda entrega um caldo encorpado que pede pão, arroz branco ou aquela farofa caprichada.

O segredo começa antes da panela

O primeiro passo para uma boa moela está no cuidado inicial. O uso de limão, vinagre e até fubá no cozimento ajuda a neutralizar odores e deixa a carne pronta para absorver os temperos. É essa etapa que faz toda a diferença no resultado final.

Depois de pré-cozida e bem lavada, a moela está pronta para entrar em cena de verdade.

Aqui, o sabor começa no bacon dourado, que libera gordura e aroma. Cebola, alho, pimentões e especiarias entram em seguida, criando uma base rica e equilibrada. A páprica defumada e o cominho aparecem com moderação, apenas para realçar — sem roubar a cena.

A cerveja pilsen entra como coadjuvante de luxo: ajuda a aprofundar o sabor e some rapidamente, já que o álcool evapora antes da pressão.

Receita de moela de frango cremosa

Ingredientes

  • 1 kg de moela de frango limpa e cortada
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher (sopa) de vinagre branco
  • 1 colher (chá) rasa de fubá
  • 1 folha de louro
  • Água para o cozimento

Para o refogado

  • 150 g de bacon em cubos
  • 1 colher (sopa) de banha ou óleo
  • 1 cebola grande picada
  • 4 dentes de alho picados
  • ½ pimentão vermelho em tiras
  • ½ pimentão amarelo em tiras
  • 1 tomate picado (opcional)
  • 1 colher (chá) de páprica defumada
  • ½ colher (chá) de cominho (opcional)
  • 1 colher (sopa) de creme de cebola em pó
  • ½ xícara de água fria
  • ½ lata de cerveja pilsen
  • Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

  • Deixe a moela de molho em água fria com o limão por 30 minutos
  • Escorra e cozinhe com água, fubá, louro e vinagre por 8 minutos
  • Lave a moela em água corrente e reserve
  • Doure o bacon, acrescente cebola e alho e refogue
  • Junte a moela, os temperos, pimentões e tomate
  • Transfira para a panela de pressão, acrescente a cerveja e deixe ferver sem tampa por 3 minutos
  • Cubra com água, tampe e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão
  • Dissolva o creme de cebola em água fria e acrescente ao preparo
  • Cozinhe por mais 3 minutos, até o caldo engrossar

