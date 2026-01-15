PRATICIDADE
Não cozinhe ovo em água: novo método promete resultado perfeito
Técnica evita rachaduras na casca e é feita em poucos minutos
Cozinhar ovo na panela é coisa do passado. Um novo método, mais prático e rápido, vem ganhando espaço nas cozinhas brasileiras.
Sem panela, sem sujeira e com o ovo no ponto exato de preparo, cozinhar na airfryer garante um resultado consistente e elimina o risco de o alimento ficar cru ou passar do ponto.
Ovo na airfryer
- Pré-aqueça o aparelho
Deixe a airfryer aquecer por 3 a 5 minutos a 135 °C. Esse tempo é importante para que o calor interno se estabilize e o cozimento comece de forma uniforme desde o primeiro minuto.
- Prepare os ovos corretamente
Retire os ovos da geladeira alguns minutos antes, para evitar choque térmico. Coloque-os diretamente no cesto ou sobre a grade da airfryer, mantendo espaço entre eles. A circulação do ar é o que garante a textura perfeita e evita partes mal cozidas.
- Ajuste o tempo de acordo com o ponto desejado
- Ovos com gema mole (líquida): 9 a 11 minutos
- Ovos com gema cremosa (meio cozida): 11 a 13 minutos
- Ovos bem cozidos (gema firme): 14 a 15 minutos
Cada modelo de airfryer pode variar levemente na potência, então vale fazer um teste inicial e ajustar o tempo conforme o resultado.
- Dê o choque térmico
Assim que o tempo terminar, retire os ovos e mergulhe imediatamente em uma tigela com água fria ou com gelo. Esse passo é fundamental: ele interrompe o cozimento, mantém o ponto exato da gema e facilita na hora de descascar.
- Descasque e sirva
Espere alguns minutos até que os ovos estejam frios ao toque. Bata levemente cada um sobre a pia e retire a casca sob um fio de água corrente. O resultado será uma clara lisinha e uma gema perfeita, no ponto que você escolheu.
Como acertar de primeira?
Esse truque ensinado pelo TudoGostoso mostra que o aparelho ajuda graças à temperatura constante em todo o recipiente, o que torna o processo simples, mas exige certa atenção.
Para isso, não encha o cesto: a airfryer precisa de espaço para cozinhar todos os ovos de maneira uniforme. Outro fator importante é anotar o tempo exato que mais agrada ao seu paladar, evitando a necessidade de vários testes.
Além disso, não deixe o ovo parado por muito tempo após o preparo; coloque-o imediatamente em água fria para interromper o cozimento.
