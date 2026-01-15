Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRATICIDADE

Não cozinhe ovo em água: novo método promete resultado perfeito

Técnica evita rachaduras na casca e é feita em poucos minutos

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/01/2026 - 18:50 h
Método vem ganhando espaço nas cozinhas brasileiras
Método vem ganhando espaço nas cozinhas brasileiras -

Cozinhar ovo na panela é coisa do passado. Um novo método, mais prático e rápido, vem ganhando espaço nas cozinhas brasileiras.

Sem panela, sem sujeira e com o ovo no ponto exato de preparo, cozinhar na airfryer garante um resultado consistente e elimina o risco de o alimento ficar cru ou passar do ponto.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Gratuita! Colônia de Férias do Pepe une cozinha e teatro para crianças
Melhor que o salmão: esse peixe custa R$ 18 o quilo e ganha no sabor
Bolo de chocolate fácil: não vai ao forno e fica pronto em minutos

Ovo na airfryer

  • Pré-aqueça o aparelho

Deixe a airfryer aquecer por 3 a 5 minutos a 135 °C. Esse tempo é importante para que o calor interno se estabilize e o cozimento comece de forma uniforme desde o primeiro minuto.

  • Prepare os ovos corretamente

Retire os ovos da geladeira alguns minutos antes, para evitar choque térmico. Coloque-os diretamente no cesto ou sobre a grade da airfryer, mantendo espaço entre eles. A circulação do ar é o que garante a textura perfeita e evita partes mal cozidas.

  • Ajuste o tempo de acordo com o ponto desejado

- Ovos com gema mole (líquida): 9 a 11 minutos

- Ovos com gema cremosa (meio cozida): 11 a 13 minutos

- Ovos bem cozidos (gema firme): 14 a 15 minutos

Cada modelo de airfryer pode variar levemente na potência, então vale fazer um teste inicial e ajustar o tempo conforme o resultado.

  • Dê o choque térmico

Assim que o tempo terminar, retire os ovos e mergulhe imediatamente em uma tigela com água fria ou com gelo. Esse passo é fundamental: ele interrompe o cozimento, mantém o ponto exato da gema e facilita na hora de descascar.

  • Descasque e sirva

Espere alguns minutos até que os ovos estejam frios ao toque. Bata levemente cada um sobre a pia e retire a casca sob um fio de água corrente. O resultado será uma clara lisinha e uma gema perfeita, no ponto que você escolheu.

Como acertar de primeira?

Esse truque ensinado pelo TudoGostoso mostra que o aparelho ajuda graças à temperatura constante em todo o recipiente, o que torna o processo simples, mas exige certa atenção.

Para isso, não encha o cesto: a airfryer precisa de espaço para cozinhar todos os ovos de maneira uniforme. Outro fator importante é anotar o tempo exato que mais agrada ao seu paladar, evitando a necessidade de vários testes.

Além disso, não deixe o ovo parado por muito tempo após o preparo; coloque-o imediatamente em água fria para interromper o cozimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

airfryer Ovo Ovo cozido truques domésticos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Método vem ganhando espaço nas cozinhas brasileiras
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Método vem ganhando espaço nas cozinhas brasileiras
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Método vem ganhando espaço nas cozinhas brasileiras
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Método vem ganhando espaço nas cozinhas brasileiras
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x