Não cozinhe ovo em água: novo método promete resultado perfeito

Cozinhar ovo na panela é coisa do passado. Um novo método, mais prático e rápido, vem ganhando espaço nas cozinhas brasileiras.

Sem panela, sem sujeira e com o ovo no ponto exato de preparo, cozinhar na airfryer garante um resultado consistente e elimina o risco de o alimento ficar cru ou passar do ponto.

Ovo na airfryer

Pré-aqueça o aparelho

Deixe a airfryer aquecer por 3 a 5 minutos a 135 °C. Esse tempo é importante para que o calor interno se estabilize e o cozimento comece de forma uniforme desde o primeiro minuto.

Prepare os ovos corretamente

Retire os ovos da geladeira alguns minutos antes, para evitar choque térmico. Coloque-os diretamente no cesto ou sobre a grade da airfryer, mantendo espaço entre eles. A circulação do ar é o que garante a textura perfeita e evita partes mal cozidas.

Ajuste o tempo de acordo com o ponto desejado

- Ovos com gema mole (líquida): 9 a 11 minutos

- Ovos com gema cremosa (meio cozida): 11 a 13 minutos

- Ovos bem cozidos (gema firme): 14 a 15 minutos

Cada modelo de airfryer pode variar levemente na potência, então vale fazer um teste inicial e ajustar o tempo conforme o resultado.

Dê o choque térmico

Assim que o tempo terminar, retire os ovos e mergulhe imediatamente em uma tigela com água fria ou com gelo. Esse passo é fundamental: ele interrompe o cozimento, mantém o ponto exato da gema e facilita na hora de descascar.

Descasque e sirva

Espere alguns minutos até que os ovos estejam frios ao toque. Bata levemente cada um sobre a pia e retire a casca sob um fio de água corrente. O resultado será uma clara lisinha e uma gema perfeita, no ponto que você escolheu.

Como acertar de primeira?

Esse truque ensinado pelo TudoGostoso mostra que o aparelho ajuda graças à temperatura constante em todo o recipiente, o que torna o processo simples, mas exige certa atenção.

Para isso, não encha o cesto: a airfryer precisa de espaço para cozinhar todos os ovos de maneira uniforme. Outro fator importante é anotar o tempo exato que mais agrada ao seu paladar, evitando a necessidade de vários testes.

Além disso, não deixe o ovo parado por muito tempo após o preparo; coloque-o imediatamente em água fria para interromper o cozimento.