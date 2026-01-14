Melhor que o salmão: esse peixe custa R$ 18 o quilo e ganha no sabor

Salmão dispara no preço - Foto: Reprodução / Freepick

Durante muito tempo, o salmão foi tratado como sinônimo de alimentação saudável, prato sofisticado e fonte certeira de nutrientes. O problema é que o peixe, cada vez mais valorizado, hoje chega a custar cerca de R$ 90 o quilo — um valor fora da realidade de muitas famílias.

O que pouca gente sabe é que dá, sim, para manter uma dieta rica em proteínas e ômega-3 sem gastar tanto. E o melhor exemplo disso está entre os peixes mais populares do país: a sardinha.

Sardinha: barata, nutritiva e versátil

Custando, em média, R$ 18 o quilo, a sardinha se consolida como a principal alternativa ao salmão. O peixe é rico em ômega-3, proteínas e vitaminas essenciais, além de ser extremamente democrático na cozinha.

Grelhada, assada, frita ou em conserva, a sardinha se adapta a diferentes preparos e entrega alto valor nutricional com um custo muito mais acessível. É a escolha ideal para quem quer economizar sem abrir mão da qualidade.

Outras opções que também valem a troca

Além da sardinha, outros peixes se destacam pelo equilíbrio entre preço, sabor e nutrientes, tornando-se boas alternativas ao salmão no dia a dia.

Anchova: sabor marcante e bom custo-benefício

Com preço médio de R$ 35 o quilo, a anchova é rica em ômega-3 e conhecida pela carne macia e suculenta. Bastante popular em várias regiões do Brasil, é uma opção interessante para pratos mais robustos e saborosos.

Tilápia: leve, acessível e fácil de preparar

Queridinha dos brasileiros, a tilápia custa cerca de R$ 38 o quilo e se destaca pela praticidade. De sabor suave e carne leve, é rica em proteínas e fósforo, sendo ideal para quem busca refeições simples e nutritivas.

Merluza: carne delicada e nutritiva



A merluza, vendida em média a R$ 35 o quilo, tem carne branca e textura delicada. Além de poucas calorias, é fonte de proteínas e vitamina B12, tornando-se uma escolha equilibrada para o dia a dia.

Tambaqui: destaque amazônico na mesa

Originário da região amazônica, o tambaqui custa cerca de R$ 27 o quilo e chama atenção pelo sabor característico. Rico em ômega-3 e ferro, pode ser preparado assado, grelhado ou em caldeiradas, sendo muito apreciado no Norte e Centro-Oeste do país.

Comer bem sem pesar no bolso

Ao optar por peixes como sardinha, anchova, tilápia, merluza ou tambaqui, o consumidor encontra alternativas mais acessíveis ao salmão, sem abrir mão de sabor ou nutrientes.

A escolha prova que uma alimentação equilibrada não precisa ser cara — basta olhar com mais atenção para os peixes que já fazem parte da cultura alimentar brasileira.