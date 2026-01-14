Petroquímica global lança academia para capacitação grátis no Brasil

Iniciativa da Braskem é gratuita e chega para todo o país - Foto: Agência Dudes | Divulgação

A Braskem anunciou a expansão da Academia Braskem para todo o território nacional. A iniciativa, criada em 2024 em parceria com o Sebrae-ABC (SP) para fortalecer pequenos negócios da região do Grande ABC, agora passa a ser disponibilizada de forma gratuita e digital a qualquer pessoa física do Brasil que possua CPF.

Concluída em agosto, a primeira edição formou 45 empreendedores em uma trilha híbrida de capacitação, com conteúdo voltado a temas como finanças, marketing, vendas, atendimento ao cliente, gestão de pessoas e compliance. Com a ampliação nacional, a Academia Braskem passa a oferecer trilhas digitais de formação empreendedora por meio de um hotsite exclusivo.

“O conteúdo do Academia Braskem foi construído por meio de uma parceria entre do Sebrae do Grande ABC com a Braskem. Este material foi considerado e desenhado a partir do diagnóstico de algumas empresas da região, em que chegamos na grade bastante robusta e abrangente”, disse Vinicius Agostinho da Nóbrega, gerente do Escritório Regional do Sebrae no Grande ABC.

“Pensamos também no formato online com acessos independentes, que possibilita aos empresários que já têm muitos afazeres no seu dia a dia, acessar em qualquer lugar e no seu tempo, o conteúdo para aplicação na empresa”, destacou.

O programa de 78 horas inclui diagnóstico de maturidade empresarial, conteúdo online e e-books complementares, além de certificação emitida pelo Sebrae para aqueles que concluírem 100% das aulas. Entre os módulos estão: Formalização, Planejamento e Estratégias, Gestão Comercial, Gestão de Pessoas, Finanças e Compliance.

“Mais do que um programa de capacitação, a Academia Braskem é uma ferramenta de transformação. Nosso objetivo é apoiar empreendedores a desenvolverem negócios sustentáveis, competitivos e inovadores, capazes de gerar renda e movimentar a economia em diferentes regiões do país”, afirmou Renata Bley, diretora de Relações Institucionais da Braskem.