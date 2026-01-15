Gratuita! Colônia de Férias do Pepe une cozinha e teatro para crianças

Almacen Pepe a Colônia de Férias do Pepe, que combina gastronomia, teatro e recreação infantil - Foto: Divulgação

Com a chegada das férias escolares de janeiro, pais e responsáveis em Salvador passam a contar com uma opção gratuita, educativa e segura para entreter as crianças. O Almacen Pepe realiza, na unidade do Shopping Barra, a Colônia de Férias do Pepe, que combina gastronomia, teatro e recreação infantil.

A programação acontece nesta quinta, 15, e sexta-feira, 16, além dos dias 22 e 23 de janeiro, sempre das 15h às 17h. Pensada para transformar o recesso escolar em um período de aprendizado e diversão, a ação aposta no conceito “A Fantástica Fábrica de Delícias”, propondo uma imersão lúdica no universo da cozinha.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ponto alto da experiência são as oficinas gastronômicas infantis, nas quais as crianças colocam literalmente a mão na massa. Ao longo da atividade, elas participam de três oficinas — cupcake, pizzaiolo e coxinha — conduzidas por profissionais do próprio Almacen Pepe, como pizzaiolos, confeiteiros e equipe de produção, em um formato adaptado e seguro para o público infantil.



As oficinas são integradas a uma esquete teatral interativa, apresentada por atores caracterizados como pizza, coxinha e cupcake.

Os personagens conduzem uma narrativa divertida que explica, de maneira lúdica, como os produtos são preparados, quais ingredientes fazem parte das receitas e como funciona a “fábrica de delícias” do Pepe. A história funciona como fio condutor de toda a programação, garantindo a participação coletiva das crianças.

Além das atividades gastronômicas, a colônia inclui momentos de recreação e brincadeiras, estimulando criatividade, aprendizado e socialização em um ambiente controlado dentro do shopping.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelos pais ou responsáveis por meio de um formulário online disponível na bio do Instagram @almacenpepe. Cada turma comporta até 50 crianças por dia.

A Colônia de Férias do Pepe reforça a proposta do Almacen de ir além da gastronomia, oferecendo experiências criativas que dialogam com as famílias e se consolidam como alternativa cultural e de lazer durante as férias escolares na capital baiana.