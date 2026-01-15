Neta de Jorge Amado lança livro infantil inédito em Salvador

Maria João Amado lança livro infantil A Triste História de Adamastor - Foto: Divulgação

A escritora Maria João Amado lança, no dia 18 de janeiro, às 14h30, o livro infantil A Triste História de Adamastor em uma micro-edição independente, com tiragem limitada a apenas 100 exemplares. O evento acontece na Casa do Rio Vermelho, em Salvador, e é aberto ao público.

Com uma proposta que combina humor, mistério e delicadeza, a obra apresenta uma tragédia doméstica narrada a partir do ponto de vista de seus habitantes não humanos.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A história convida crianças e adultos a mergulharem em uma leitura compartilhada, tão improvável quanto divertida, marcada por linguagem acessível e ironia sutil, que amplia as possibilidades de interpretação.



Neta do escritor Jorge Amado, a autora escolhe um espaço carregado de simbolismo para o lançamento, reforçando o caráter afetivo e literário do encontro entre obra, leitores e memória cultural brasileira.

Serviço:

Lançamento do livro: A Triste História de Adamastor